Mourinho misfornøyd med straffeavgjørelsen

Tottenham-manager José Mourinho var uenig i straffeavgjørelsen forut for Manchester Uniteds utligningsmål i fredagens Premier League-kamp.

– Jeg er tilfreds med enkelte ting og utilfreds med andre. Jeg likte lagets innstilling, organisering og soliditet. Vi ga United utfordringer de ikke liker, sa han til Sky Sports.

– Jeg er utilfreds med at jeg ikke hadde spillere på benken til å reagere på kamputviklingen slik jeg ønsket. Da de begynte å dominere var vi trøtte og klarte ikke å presse ordentlig. Jeg skulle gjerne hatt Lucas Moura og Dele Alli tilgjengelig da.

Tottenham ledet inntil ti minutter før slutt, da Paul Pogba fikk straffe i duell med Eric Dier.

– Jeg var ikke fornøyd med at det ble straffespark. Dommeren ville gi United straffe to ganger, men dommere kan gjøre feil. Jeg er misfornøyd med at VAR ikke rettet det opp første gang. Den siste gangen skulle Joe Moss ha gitt oss frispark i forspillet, og så ville han gi United straffe. Da gjorde VAR jobben, sa Mourinho.

Han er nå uten seier i sine seks siste kamper mot sine tidligere klubber. De kampene har gitt to uavgjorte og fire tap.

