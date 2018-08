Mourinho misliker dokumentar, raser mot «respektløse» City

Manchester United-manager José Mourinho antyder at byrival City opptrer «respektløst» og «uten klasse» i en ny dokumentarfilm sluppet fredag.

Over åtte episoder dokumenterer den Amazon-produserte serien hele fjorårssesongen der Manchester City jaget fire titler og endte opp som vinner av Premier League og ligacupen. Som i andre utgaver av «All or Nothing»-serien har filmskaperne fått nesten full tilgang til et idrettslags indre liv, og seerne får blant annet se og høre hva som foregår i garderobe og møterom.

Mourinho liker ikke alt som ble sagt av Pep Guardiola og hans spillere.

– Jeg synes man kan ha en fantastisk film selv om man respekterer andre. Man trener ikke å være respektløs for å få til det, sier Mourinho.

– Man kan være en rik klubb og kjøpe alle de beste spillerne i verden, men man kan ikke kjøpe klasse.

Bussen

Mourinho uttalte seg til Sky Sports. Han viste ikke til noen spesielle uttalelser i dokumentaren, men i en episode snakker midtbanestjernen Kevin De Bruyne om hvor liten tålmodighet Mourinho hadde med ham da han var i Chelsea, noe som førte til at han søkte seg til tysk fotball og derfra havnet i Manchester City.

I forbindelse med et derby mot Mourinhos United snakkes det om hvordan United på sedvanlig Mourinho-vis «parkerer bussen», og hvordan City har forberedt seg på det og med sin offensive fotball bryter ned United likevel.

Selv om filmen viser hvordan Guardiola både instruerer spillerne taktisk og motiverer dem til full innsats også i kamper mot antatt svakere lag, frykter han ikke at dokumentaren vil avsløre hans hemmeligheter.

Ikke et problem

– Når vi aksepterer at kameraene er med oss 24 timer i døgnet, kan slikt skje, men jeg synes ikke det var noe spesielt problem. Nå får folk anledning til å se hvordan et fotballags liv bak kulissene, sier han.

– Uansett er det spillerne som skaper taktikken, ikke jeg.

«All or Nothing»-serien, som vises på strømmetjenesten Amazon Prime, har tidligere fulgt lag i rugby union (New Zealands landslag «All Blacks») og to lag i amerikansk fotball, henholdsvis NFL-laget Arizona Cardinals og collegelaget Michigan.

