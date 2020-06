Mourinho og Solskjær tar spesielt grep før storkampen: Spiller to treningskamper på ett døgn

19. juni skal Tottenham ta imot Manchester United til klubbenes første Premier League-kamp på flere måneder. Forberedelsene er også av det spesielle slaget.

Mourinho har nemlig sørget for at Spurs skal gjennomføre to treningskamper på ett døgn før neste fredags storkamp, skriver Football London.

Portugiseren ønsker at så mange som mulig skal være kampklare når sesongen starter opp igjen 19. juni, og siden korona-restriksjonene har gjort tiden dyrebar har Mourinho valgt det uvanlige grepet med å arrangere to treningskamper på 24 timer.

Møter Norwich og Reading

Fredag spiller Spurs treningskamp mot Norwich, før Reading venter dagen etter, skriver Football London.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har tenkt i samme baner. Rødtrøyene skal spille mot West Bromwich Albion i to treningskamper på Old Trafford fredag, skriver avisen Telegraph.

United måtte tirsdag avlyse den planlagte treningskampen mot Stoke etter at gjestenes manager Michael O'Neill testet positivt på koronaviruset. Det var en strek i regningen for Solskjær i oppkjøringen mot omstarten av Premier League neste uke.

Solskjærs lag måtte nøye seg med en internkamp i stedet.

Pogba og Rashford tilbake

United har ikke spilt en ordentlig kamp siden LASK ble slått 5-0 på bortebane i første åttedelsfinale i Europa League 12. mars.

Med to kamper mot WBA, som under ledelse av Slaven Bilic kjemper om direkte opprykk fra mesterskapsserien, får Solskjær anledning til å gi kamptrening til store deler av stallen.

Blant annet ventes det å bli kjærkommen kamptrening for Paul Pogba og Marcus Rashford, som begge er friske igjen etter langvarige skader.