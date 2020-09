Mourinho om Liverpools «spøkelsesmål»: - Hadde ikke blitt godkjent i dag

Portugiseren trekker frem spesielt to episoder som svært skuffende i løpet av sin karriere som manager.

Jose Mourinho har gjennom manager-karrieren oppnådd en rekke bragder, med blant annet Champions League-triumfene med FC Porto og Inter Milan, i henholdsvis 2004 og 2010, som to av de aller største.

Etter å ha ført Porto til topps i 2004 dro portugiseren over til Chelsea, hvor han var nær en ny Europa-bragd allerede i sin første sesong.

CL-VINNER: Jose Mourinho har ledet flere lag til stor suksess. Her etter å ha vunnet Champions League med Inter i 2010. Foto: Andres Kudacki (AP)

- VAR hadde ikke godkjent det i dag

Men i Champions Leagues semifinaleoppgjør mot Liverpool i 2004-05-sesongen røk blåtrøyene ut etter 0-1 sammenlagt mot Liverpool, etter en scoring av Luis Garcia der ballen ikke så ut til å være helt over streken. Dersom mållinjeteknologien fantes på den tiden, er Mourinho ikke i tvil om at det målet hadde blitt annullert.

I et intervju med den portugisiske TV-kanalen Sic, gjengitt av Mirror, skal Mourinho ha sagt følgende om den kampen:

- Det var mot Liverpool, med et mål som VAR ikke hadde godkjent i dag.

FEIRET: Luis Garcia endte opp med å sende Jose Mourinho og Chelsea ut av Champions League. Her etter den kontroversielle scoringen som ble avgjørende. Foto: Phil Noble (Pa Photos)

Det er likevel ikke det øyeblikket som Mourinho skal ha pekt ut som sitt verste i løpet av sin trenerkarriere.

- De som aldri svikta meg, svikta meg da

Portugiseren var i Real Madrid mellom 2010 og 2013, og på de årene vant han både La Liga, den spanske cupen og spansk Supercup. Der han derimot ikke førte spanjolene til topps var i Champions League, og semifinaletapet på straffekonk for Bayern München i 2012 er fortsatt tungt å svelge for The Special One.

- Hvis jeg skal velge det verste øyeblikket, så er det da jeg røk ut med Madrid. Vi var uten tvil det beste laget i Europa, vi vant La Liga ved å knuse poeng- og mål-rekorder, og vi ville ha vunnet den finalen (mot Chelsea). Det er jeg helt sikker på, skal Mourinho ha sagt.

I straffesparkkonkurransen var det forøvrig Cristiano Ronaldo, Kaká og Sergio Ramos som bommet på sine straffer. Tre vanligvis solide skyttere fra 11-meteren.

SVIKTET: Cristiano Ronaldo var én av Real Madrid-stjernene som sviktet i straffesparkkonkurransen mot Bayern München. Foto: Javier Soriano (AFP)

- De var garantister fra straffemerket, og at de som aldri svikta, svikta meg da... sa Mourinho videre, tydelig oppgitt over at det var avgjørende for at laget ikke gikk videre til finalen.

Mourinho-suksess i Tottenham?

I november 2019 ble det offisielt klart at Jose Mourinho tok over som trener i Tottenham, og de siste ukene har 57-åringen gjort sitt på overgangsmarkedet for å styrke hvittrøyene, i håp om å vinne trofeer også der.

I sommerens overgangsvindu har Spurs nemlig forsterket laget med spillere som Pierre-Emile Højbjerg, Matt Doherty, Sergio Reguilon og Gareth Bale (lån).

PL-sesongen begynte på verst mulig vis, med tap hjemme for Everton. De slo dog sterkt tilbake i den andre runden da de knuste Southampton 5-2, etter hele fire scoringer av Heung-min Son.

Neste kamp for London-laget er søndag klokken 16. Da får de besøk av Newcastle.