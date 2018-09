Mourinho om Pogba: – Ingen konflikt i det hele tatt

José Mourinho har fratatt Paul Pogba rollen som visekaptein i Manchester United, men manageren insisterer på at han ikke har et problem med midtbanestjernen.

Tirsdag ble det kjent at Mourinho hadde strippet Pogba for kapteinsansvar. Britiske medier meldte om saken i timene før Uniteds ligacupflause hjemme mot Derby. Etter exiten bekreftet portugiseren nyheten.

– Den eneste sannheten er at jeg tok en avgjørelse om ikke å ha ham som visekaptein lenger, men det er ingen konflikt. Det er ingen problemer. Jeg er manageren, og det er jeg som bestemmer, sa Mourinho til Sky Sports.

– Det er ingen konflikt i det hele tatt. Bare en avgjørelse jeg ikke trenger å måtte forklare, fortsatte han.

Føljetong

Det har i lang tid vært skrevet og spekulert mye om et anstrengt forhold mellom Mourinho og Pogba. Føljetongen startet forrige sesong, og siden har det vært flere episoder som har pekt mot at alt ikke er som det bør være mellom United-sjefen og klubbens rekordkjøp fra 2016.

Pogba kritiserte i helgen Uniteds angrepsspill i 1-1-oppgjøret hjemme mot Wolverhampton. Franskmannen følte ikke rødtrøyene var offensive nok på eget gress. De fleste så på det som et stikk i retning Mourinho.

Da nyheten sprakk om at Pogba ikke lenger får steppe inn som kaptein når Antonio Valencia ikke spiller, meldte flere britiske journalister at Mourinho kom med beskjeden under et allmøte med spillerne på Uniteds treningsanlegg på Carrington.

Manageren skal ha gjort det på den måten for å vise sin autoritet og gjøre det tydelig for alle hvem som er sjefen.

Lekse

I Uniteds kampprogram til møtet med Derby skrev Mourinho at han var misfornøyd med enkelte i spillerstallen.

«Kampen mot Wolverhampton var en viktig lekse. En lekse jeg vil minne om uke etter uke etter uke. Det var en lekse om noen gutter som ikke lærer. Alle lag som møter Manchester United spiller som om livet står på spill, og vi må utligne aggresjonsnivået, motivasjonen og viljen. 95 prosent er ikke nok når andre gir 101 prosent», var budskapet fra Mourinho.

Om Pogba var blant spillerne meldingen var myntet på, vites ikke. Han var ikke i troppen tirsdag, men det var heller ikke flere av Uniteds vanligvis faste spillere.

– Jeg lar Luke Shaw, Paul (Pogba), Victor Lindelöf, Antonio Valencia og David de Gea får hvile, sa Mourinho før kampstart.

Manchester United røk umiddelbart ut av ligacupen. Championship-klubben Derby, som ledes av tidligere Mourinho-elev Frank Lampard, vant etter 8-7 på straffer. Selve kampen endte 2-2, der innbytter Marouane Fellaini med et kontant hodestøt berget uavgjort for United fem minutter på overtid.

Men det skulle likevel bli tap for Manchester United, og dermed økte presset på Mourinho. Storklubben har fått en middelmådig start i Premier League med bare ti poeng etter seks kamper.

(©NTB)

