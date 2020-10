Mourinho om United-tiden: – Jeg vant alt som var mulig å vinne

José Mourinho fikk sparken i Manchester United etter to og et halvt år, men mener fortsatt at han innfridde som manager på Old Trafford.

Portugiseren vender søndag tilbake til sin gamle hjemmebane. Da tar Manchester United imot Tottenham til storkamp i Premier League. Det vil være andre gang Mourinho sitter på bortebenken på Old Trafford siden han fikk sparken og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær i desember 2018. Han ledet United til finaletriumfer i både ligacupen og europaligaen i sin første sesong. Året etter hevet han klubben til 2.-plass på tabellen i ligaen, men denne gangen uteble trofeene. Så klappet det meste sammen i Mourinhos tredje sesong. Enkelte vil hevde Mourinho ikke var en suksess i Manchester. Selv mener han at resultatene sto i stil med forventningene man kunne ha til laget. – Jeg vant alt som var mulig å vinne, men vant ikke noe som var umulig å vinne. Som alltid ga jeg alt for klubben, sier Mourinho, ifølge Sky Sports. Les også: Kroppsspråkekspert mener Solskjær avsløres på spørsmål om overganger Gjensyn med Old Trafford Han følte seg godt mottatt da han i desember i fjor inntok Uniteds storstue for første gang som bortemanager etter sparkingen. – Det var noe jeg hadde forventet. Jeg hadde ingen problemer med klubben, og fansen visste at jeg ga alt jeg kunne da jeg var der. Mourinho og Tottenham tapte den nevnte kampen 1-2. Søndag håper han på et langt bedre utfall. Les også: Lørdagens Premier League-rykter Solskjær jakter forsterkninger Med bare noen få dager igjen av overgangsvinduet står Donny van de Beek foreløpig igjen som Manchester Uniteds eneste forsterkning, og overgangsagaen rundt Jadon Sancho ser foreløpig ut til å ende uten tellende resultat. Nå ser det ut til at United i stedet går for sitt andrevalg, Ousmane Dembele, og klubben skal nå være håpefulle med tanke på å få til en låneavtale med Barcelona. Etter koronapandemiens utbrudd i mars uttalte Solskjær at han følte seg trygg på at Manchester United var i en så sterk økonomisk posisjon at de kunne utnytte situasjonen til sin fordel på overgangsmarkedet. Les også: Til Premier League for 800 millioner. Fikk denne beskjeden av treneren: - Du går til en mindre klubb På fredagens pressekonferanse før helgens møte med Tottenham trakk Solskjær delvis tilbake utsagnet. - Jeg tror måten jeg ordla meg på under lockdownen, ved å si «utnytte», var dårlig. Jeg mente det ikke på den måten. Jeg mente at klubbene der ute var nødt til å gjøre noe på grunn av situasjonen og det kunne gi oss muligheter. Men per nå har vi ikke fått de mulighetene. Vi har tapt masse penger og det samme har andre klubber, sa Solskjær fredag. Manchester United tar imot José Mourinho og Tottenham førstkommende søndag klokken 17.30. (Nettavisen/NTB)