Mourinho oppgitt over mediene: - Hva snakker dere om?

Tottenham-manageren har lite forståelse for medienes fokus etter kampen mot Brighton.

Tottenham-spiss Harry Kane kom i fokus i forrige Premier League-oppgjør da han sikret London-laget straffe i oppgjøret mot Brighton.

På onsdagens pressekonferanse, i forbindelse med Tottenhams kommende Europa League-kamp, fikk Mourinho spørsmål om situasjonen som var med på å sikre Spurs tre poeng i helgen.

Portugiseren er imidlertid lite imponert over at det hele har blitt et tema og reagerer kraftig på medias spørsmål.

