Mourinho rister på hodet av Parkers skandale-utspill: - Alvorlig talt

Da Tottenhams kamp mot Fulham ble utsatt i desember, var José Mourinho rasende. Nå er tonen en annen hos Spurs-sjefen.

Fulham-manager Scott Parker likte svært dårlig at han fikk beskjed mandag om at laget hans skal spille kamp mot Tottenham onsdag. Parker sa følgende:

- Muligheten dukket opp lørdag ettermiddag, men jeg trodde ikke det var realistisk. Så fikk jeg beskjed mandag klokken 9.30 om at vi måtte erstatte Villa. Jeg er normalt den siste som syter og klager, men det som skjedde nå, er skandaløst.

Tottenham-manager José Mourinho har imidlertid lite til overs for Parkers reaksjon. Spurs-sjefen gjør det klart at han har lite sympati for motstanderen og synes så absolutt ikke det er urettferdig at Fulham fikk så kort varsel om kampendringen.

- Alvorlig talt? sier han på en pressekonferanse tirsdag.

- Jeg fikk beskjed om at vi ikke skulle spille mot dem to timer før kampen opprinnelig skulle være spilt, sier portugiseren videre.

Mourinho: - Det betyr lite

Mourinho sikter til at møtet mellom lagene opprinnelig skulle være spilt 30. desember, men ble utsatt på grunn av Covid-19-situasjonen hos lagene.

Da hadde det brutt ut koronasmitte i Fulham-troppen, og kampen ble utsatt på bare noen timers varsel.

Parker mønstret derfor et av sine beste mannskap i lørdagens FA-cupkamp borte mot Queens Park Rangers i vissheten om at laget ikke skulle spille igjen på en uke.

Men slik ble det altså ikke og nå møtes lagene onsdag kveld til kamp.

- Det som påvirker oss mest er å få kamper utsatt. Det å endre på rekkefølgen av kampene gjør ikke så mye, det betyr lite, tror jeg, sier Mourinho.

- Til syvende og sist må du spille 19 kamper hjemme og 19 kamper borte. To ganger mot alle lag. Så hvis dette hjelper Premier League med å få gjennomført sesongen, så må vi bare akseptere en slik løsning, sier Tottenham-manageren videre.

Spilte under Mourinho

Da Mourinho og Tottenham ble «offer for at kampen mot Fulham først ble utsatt i slutten av desember, var imidlertid tonen en litt annen hos manageren.

Da kalte han avgjørelsen for uprofesjonell og sammenlignet måten Premier League håndterte situasjonen på, med slik man kan oppleve i barneidrett.

Ifølge Daily Mail skal Tottenham da ha vært irritert over at avgjørelsen ble tatt så nærme kampstart og at de fikk informasjon om dette kort tid før avspark.

Selv om Parker er ganske fersk som manager, er han ikke ukjent med Mourinho fra før. Han spilte nemlig for Chelsea, da Mourinho først kom dit i 2004.

Han fikk imidlertid ikke mange sjanser under portugiseren og ble senere solgt til Newcastle. Karrieren gikk deretter innom West Ham, Tottenham og Fulham.

Parker ble for øvrig kåret til årets spiller i Premier League i 2011, samme sesong som hans daværende klubb West Ham rykket ned fra Premier League.

