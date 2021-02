Mourinho slaktes av Tottenham-legende: - Hvilke spillere ønsker å spille denne type fotball?

Ting har ikke gått på skinner for Jose Mourinho og Tottenham den siste tiden. Nå får portugiseren høre det av klubblegende Darren Anderton.

Tottenham-manager Jose Mourinho er i hardt vær for tiden, etter at det torsdag kveld ble nok et tap i Premier League.

Chelsea slo de liljehvite 1-0 på Tottenham stadium, og dermed har Spurs nå tapt tre Premier League-kamper på rad. Det er første gang klubben har gjort siden Andre Villas-Boas mislykkede opphold i klubben.

Tottenham startet denne Premier League-sesongen sterkt og kjempet i toppen. Realiteten er en annen nå.

For øyeblikket ligger Tottenham på 8. plass på tabellen, hele 14 poeng bak Manchester City på topp. Opp til den viktige fjerdeplassen er det syv poeng.

- Han har mistet spillerne

Etter torsdagens tap for Chelsea er det flere som har begynt å gå lei av mannen som leder Spurs, Jose Mourinho, og spesielt spillestilen hans.

En av de som gir uttrykk for at de er skeptiske til portugiseren, er Tottenham-legende Darren Anderton. Anderton spilte for Spurs i hele 12 sesonger.

Fredag morgen skrev han dette på Twitter:

- Dessverre er ikke noe av dette en overraskelse... spillestilen kom alltid til å være forferdelig, men vi vinner kanskje et trofe.

Anderton fikk da spørsmål fra en ivrig Tottenham-fan om han tror Mourinho har mistet spillergruppen. Han fikk et ærlig svar.

- Selvsagt har han mistet spillerne. Hvilke spillere ønsker å spille denne type fotball, svarte Anderton på Twitter.

Skylder på skader

Etter torsdagens tap for Chelsea fikk Mourinho spørsmål om hvorfor de spilte som de gjorde i storoppgjøret. Portugiseren mener skader på flere nøkkelspillere er grunnen.

- Reguilon betyr noe for angrepsfotballen vår. Harry Kane betyr noe for angrepsfotballen vår, svarte portugiseren og fortsatte:

- Giovano Lo Celso betyr noe og en god Dele Alli, som vi ikke har hatt ennå, betyr noe for angrepsfotballen vår. Det handler også om at vi ikke har spillere som kan endre ting. Det handler også om selvtillit, sa Mourinho etter kampen.

Kane er for tiden ute med en skade i ankelen som han pådro seg i 3-1-tapet for Liverpool forrige uke, mens Reguilon er ute med en muskelskade.

Alli i kulda

Dele Alli har havnet i kulda siden Mourinho overtok for Mauricio Pochettino som Spurs-manager. Den offensive midtbanespilleren har bare spilt tolv kamper denne sesongen, stort sett cupkamper. Hans siste opptreden for Spurs var i FA-cup-oppgjøret mot non-league-laget AFC Marine.

Likevel fikk ikke Alli forlate Spurs i overgangsvinduet i januar, til tross for interesse fra Pochettino, nåværende PSG-manager.

En annen spiller som heller ikke fikk sjansen i kampen mot Chelsea var Gareth Bale. Waliseren ble hentet på lån fra Real Madrid i sommer, men han har ikke slått til i Tottenham-returen.

Neste sjanse for Spurs til å komme tilbake på vinnersporet er på søndag når de møter Sam Allardyce´ West Bromwich. Kampen starter 13.00.

