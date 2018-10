Mourinho slapp med skrekken mot Newcastle

Manchester United lå lenge under med to mål mot Newcastle, men snudde kampen til 3-2 etter pause. Alexis Sánchez reddet José Mourinho like før slutt.

Det var kampen både Manchester United og manager Mourinho måtte vinne. Det holdt på å gå helt galt, men utskjelte Sánchez stanget inn vinnermålet helt på tampen.

Det sørget for Uniteds første hjemmeseier siden serieåpningen.

Mourinho var i godt humør da han entret gressmatta på Old Trafford før møtet med Newcastle lørdag. Etter ti minutter hadde Kenedy og Yoshinori Muto tørket av smilet til portugiseren. De sørget for at gjestene ledet 2-0.

– «Du får sparken i morgen»

Det første målet kom etter sju minutters spill da Kenedy ble spilt gjennom. Spissen vendte bort en forsvarsspiller og plasserte ballen i hjørnet bak David de Gea i United-buret.

Tre minutter senere mottok Muto ballen inne i 16-meteren. Japaneren vendte bort fire-fem passive United-forsvarere og skjøt ballen forbi vertenes spanske stjernekeeper.

Etter sjokkstarten gjorde Mourinho grep. Han tok Eric Bailly av banen etter 18 minutter. Inn kom Juan Mata, men United fortsatte å slite i alle spillets faser. Laget virket fantasiløst, det var lite bevegelse og dårlige pasninger. United hang ikke sammen som lag.

Riktignok var Marcus Rashford nær ved å redusere for United etter 22 minutter, men headingen strøk feil side stolpen. Også Newcastle var svært nær å score ytterligere, men gikk til pause med to måls ledelse.

Mens lagene gikk av banen buet United-supporterne, mens bortesupporterne sang «du får sparken i morgen» – slik de hadde gjort gjennom store deler av omgangen.

Jubel

Etter pause var det et langt mer farlig United-lag som kom på banen. De røde djevlene virket plutselig påskrudd, og Nemanja Matic burde ha redusert da han blåste ballen utenfor fra kort hold sju minutter etter hvilen.

Kort tid senere var det Mata som misbrukte en enorm mulighet, men spanjolen skulle gjøre opp for seg senere i omgangen.

20 minutter før slutt fikk United frispark på hjørnet av 16-meteren. Mata løftet ballen over muren og bak en sjanseløs Martin Dúbravka i Newcastle-målet. Da fikk United blod på tann.

I løpet av de neste minuttene fikk Fellaini, Chris Smalling og Paul Pogba enorme muligheter til å utligne, men enten reddet Dúbravka eller så gikk forsøkene utenfor.

United var i fyr og flamme, og plutselig var publikums buing byttet ut med klapp og jubel.

Utspilt

Kvarteret før slutt banket Anthony Martial inn utligningen, men United var ikke fornøyd med ett poeng og fortsatte å høvle over gjestene.

Newcastle ble regelrett utspilt av et svært aggressivt United-lag, og et lite minutt før ordinær tid satt den omsider for United. Det var ingen andre enn utskjelte Alexis Sánchez som ble Mourinhos redningsmann.

Ashley Young løftet et presist innlegg inn foran mål. Der var Sánchez på rett sted til rett tid og headet inn matchvinnerscoringen.

Med tre poeng ligger Manchester United ligger på 8.-plass med 13 poeng, mens Newcastle ligger som nummer 19 med to poeng.

I neste runde tar United turen til Stamford Bridge for å møte Chelsea, mens Newcastle møter Brighton hjemme.

