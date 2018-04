Slår tilbake mot Pogba-påstanden til Guardiola

José Mourinho beskylder City-kollegaen eller spilleragent for løgn.

Tilbudet Manchester City angivelig fikk om å kjøpe Manchester United-stjernen Paul Pogba fortsatte å være en snakkis også etter klubbenes storkamp på Etihad Stadium lørdag.

I forkant av oppgjøret hevdet City-manager Pep Guardiola at han fikk en forespørsel om å kjøpe fri erkerivalens dyreste spiller i januar.

Samme dag som nettopp Pogba var en av de viktigste spillerne da Manchester United snudde Citys 2-0-ledelse etter til 2-3 og seier, uttalte United-manager José Mourinho seg med krasse ord om Guardiolas påstand.

- Guardiola sier det, og agenten sier noe annet, så én av dem forteller sannheten og én av dem lyver, siteres Mourinho på av Telegraph.

- Ærlig talt, så er jeg ikke interessert i å vite hvem av dem som er løgneren og hvem som er ærlig. Det interesserer meg ikke, fortsatte portugiseren.

- LØGN: José Mourinho er klar på at det er blitt snakket usant rundt Paul Pogba og det angivelige forsøket på å selge ham i vinter.

Tilbakevist av agenten



Dagen før Manchester City tok imot byrivalen på Etihad Stadium uttalte Pep Guardiola at City ble tilbudt å kjøpe Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan i januarvinduet. Agent Mino Raiola skal ha vært mannen bak forslagene, men har seinere avkreftet overfor BBC at dette stemmer.

Mkhitaryan ble som kjent solgt til Arsenal isteden, samtidig som Alexis Sánchez, en annen av Uniteds viktigste menn lørdag, ankom Manchester United.

Raiola og Guardiola har hatt sine uenigheter før. Spilleragenten har tidligere kritisert Manchester Citys manager åpent for hvordan han behandlet Zlatan Ibrahimovic i sesongen svensken spilte for Guardiola i Barcelona.

Ibrahimovic og Raiola har samarbeidet gjennom hele karrieren til den nåværende LA Galaxy-spissen.

- Treneren Pep Guardiola er fantastisk. Som person er han et absolutt null. Han er feig, har Raiola kommentert tidligere, og fulgt opp med å kalle Guardiola «en hund».

Ikke nok penger



Konfrontert med hvorfor Mino Raiola skal ha foreslått å selge Pogba og Mkhitaryan til City, en klubb som trenes av en mann han misliker sterkt, responderte Guardiola på følgende måte:

- Hvorfor han foreslo det? Han var interssert i at Mhkitaryan og Pogba skulle spille for oss? Jeg er overrasket, fordi jeg er en hund, og likevel vil han at spillere skal komme hit.

Guardiola hevder han avslo tilbudet fra Raiola.

Katalaneren tilføyde at han mener Pogba er en spiller i toppklasse, men at Manchester City ikke har penger nok til å kjøpe ham.

