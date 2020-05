Jose Mourinho og Pep Guardiola har lenge hatt et anstrengt forhold. Nå snakker Tottenham-sjefen ut om den velkjente episoden tilbake i 2010.

I 2010 gikk Inter med Jose Mourinho i sjefsstolen hele veien og sikret seg Champions League-tittelen etter finaleseier over Bayern Munchen.

I semifinalen slo Milano-klubben ut Barcelona over to kamper på dramatisk vis. I et ferskt intervju snakker den nåværende Tottenham-sjefen ut om dramaet som utspilte seg og ordene som ble utvekslet på sidelinjen underveis i oppgjøret på Camp Nou.

Les også: Eksperten med klar beskjed til Haaland: - Om vi sier det, da lyver vi

Bitre rivaler

Pep Guardiola og Mourinho var bitre trenerrivaler tilbake i 2010, slik de forsåvidt fremdeles er den dag i dag. Etter at Inter hadde vunnet 3-1 over Guardiolas Barcelona i det første oppgjøret av semifinalen denne sesongen, trengte italienerne bare å ri inn ledelsen i bortemøtet i Spania.

Men etter at Thiago Motta pådro seg et rødt kort tidlig i kampen ble det fort mer dramatisk enn Mourinho ønsket seg.

- Når Sergio Busquets falt i bakken nesten bevisstløs så var jeg mellom benken vår, Guardiola og stedet der hvor Motta ble sendt i dusjen. I øyekroken så jeg at Barcelona-benken og Guardiola feiret som om de allerede hadde vunnet, samtidig som han ga Zlatan Ibrahimovic instruksjoner, forteller Mourinho i intervjuet med Gazzetta Dello Sport.

Les også: Pochettino åpner opp slutten i Tottenham og forholdet til Mourinho

Jose Mourinho og Pep Guardiola på Nou Camp i 2010. Foto: Manu Fernandez (AP)

Det var i dette øyeblikket Mourinho gikk bort til de to og hvisket noen velvalgte ord i øret til Guardiola som en påminnelse om at laget hans ikke ville gi seg uten en meget hard kamp.

- Ikke ta festen på forskudd, kampen er enda ikke over, sa Mourinho til trenerkollegaen.

Inter maktet å holde nullen helt til det 84.minutt før Gerard Pique satte inn scoringen som ga Barcelona et berettiget håp om å sikre seg finaleplassen. Målet var uansett for lite, for sent og Mourinho og Inter rodde til slutt det hele i land.

Portugiseren tok etter kampen en real seiersrunde ute på hjemmebanen til Barcelona.

Mourinho tok en seiersrunde etter oppgjøret. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Og jublet opp mot de tilreisende Inter-supporterne. Foto: Josep Lago (AFP)

- Det vakreste nederlaget



Inter kunne som nevnt også heve trofeet i finalen noen uker senere.

Mourinho har senere beskrevet tapet mot Barcelona som «det vakreste nederlaget».

Et annet aspekt ved historien er at Zlatan før sesongen skriftet fra nettopp Inter til Barcelona. Svensken forlot de blå-svarte samtidig som han skal ha uttalt til Mourinho og resten av Inter-laget at han «måtte dra til Barcelona for å vinne Champions League».

Les også: Spanias statsminister: La Liga starter opp i juni

Mourinho innrømmer at den beskjeden var tung å svelge, men at det motiverte både han og resten av laget til å kjempe enda hardere den kommende sesongen.

Samuel Eto'o erstattet Zlatan og til slutt var det Inter som kunne heve det gjeveste europeiske trofeet, samtidig som svensken satt slukøret igjen i Barcelona etter et bittert semifinaletap.

Zlatan har aldri maktet å vinne Champions League i sin karriere og angrer muligens på avgjørelsen om å forlate Inter den dag i dag.