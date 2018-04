Mourinho vil være manager like lenge som Wenger

Manchester United-manager José Mourinho kan tenke seg å gjøre som Arsène Wenger og fortsatt være fotballtrener når han er langt opp i 60-årene.

Portugiseren føler seg trygg på at han fortsatt har stor appetitt for fotball når han er like gammel som Wenger. I en alder av 68 år går Wenger av som Arsenal-manager etter sesongen.

– Helt sikkert, men jeg blir nødt til å bytte klubb flere ganger. Dere (mediene) kommer ikke til å la meg få bli værende her, sier 55 år gamle Mourinho på spørsmål om han ser for seg å være trener når han nærmer seg 70.

– Jeg vil like å se meg selv gjøre det, men nye medier, sosiale medier og fotballekspert-industrien skaper et enormt press, ikke bare på manageren, men også klubben. I dag er det umulig å holde ut i én og samme klubb over lang tid, særlig hvis du ikke har mye suksess.

Får ikke tid

Der Wenger har vært manager i Arsenal i nærmere 22 år, har Mourinhos lengste periode i en klubb vært tre år og tre måneder. Det skjedde under hans første epoke i Chelsea.

Han har også hatt tre år i Real Madrid, mens det ble med to år i Porto, Inter og 2. periode i Chelsea.

– Jeg tror ikke du lenger får fire-fem år på deg til å vinne et trofé.

Mourinho tror likevel perioden i Manchester United kan bli hans lengste i karrieren. Han føler at han har slått seg til ro på Old Trafford.

– I andre klubber tenkte jeg allerede på hva jeg skulle gjøre i framtiden. Det var ting jeg virkelig ville gjøre. Jeg følte for å dra til Italia, deretter Spania. I øyeblikket er det ikke noe rundt hjørnet som venter på meg, og det er heller ikke noe annet jeg ønsker å gjøre.

Blir bedre med alderen

Helt siden tiden i Porto har Mourinho vunnet titler i alle klubber han har vært i. Portugiseren er overbevist om at han nå er en bedre manager enn noen gang før.

– Helt til jeg mister motivasjonen, vil jeg alltid jobbe for å bli bedre. Min lidenskap for jobben er den samme som før. I dag klarer jeg også å kontrollere følelser bedre. Jeg er mer moden, sier Mourinho og viser til Bayern München-trener Jupp Heynckes som et eksempel på at du blir bedre desto mer erfaring du har.

I en alder av 72 år kom Heynckes i fjor høst tilbake fra pensjonisttilværelsen for å trene Bayern ut sesongen. Det skjedde fire år etter at den tyske trenerlegenden hadde trukket seg tilbake.

– Heynckes pensjonerte seg, spilte med barnebarna og kom plutselig tilbake. Han er nå bedre enn noensinne.

United-manageren tror Arsène Wenger på langt nær er ferdig med fotballen når Arsenal-epoken er over.

– Inntil jeg hører noe annet, er dette kun slutten på hans tid i Arsenal, sier Mourinho.

