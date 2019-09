Mourinhos analyse av Barcelona offentliggjort: - Ronaldinho jukser konstant

José Mourinho og André Villas-Boas komplekse analyse av Barcelona støtter påstanden om at Mourinho er "The Special One".

José Mourinho og André Villas-Boas analyse av Barcelona sitt 2005/06-lag er offentliggjort og mengden detaljer er utrolig. På sosiale medier florerer det med kommentarer at José Mourinho virkelig er "The Special One". Chelsea tapte riktignok Champions league-oppgjøret 3-2 sammenlagt mot Barcelona. Se bildene av analysen under: Foto: Performance Analysis in Action Foto: Performance Analysis in Action Foto: Performance Analysis in Action Foto: Performance Analysis in Action