Mourinhos melding på Instagram skaper reaksjoner: - Kan være sårende

Tottenham-manageren var i dårlig humør etter tapet i Belgia, der han byttet ut fire spillere allerede etter de første 45 minuttene.

Tottenham gikk på et overraskende tap for belgiske Antwerp i Europa League torsdag kveld. Det fikk Spurs-manager José Mourinho til å ta et uvanlig grep.

Etter kampen la nemlig portugiseren ut en melding på Instagram, der han ga uttrykk over hvor skuffet han var etter prestasjonen mot det belgiske laget.

LES OGSÅ: Juklerøds Antwerp sjokkerte Spurs - Mourinho tok oppsiktsvekkende grep

«En dårlig prestasjon, fortjener et dårlig resultat. Jeg håper alle på denne bussen er like skuffet som meg. I morgen blir det trening klokka 11 (engelsk tid)».

Reagerer på meldingen

Lior Refalov scoret kampens eneste mål på Bosuilstadion i en kamp der Mourinho gjorde hele fire endringer på laget allerede etter første omgang.

Londonklubben prestere langt under pari i kampen og etter kampslutt sa Mourinho at han godt kunne gjort elleve bytter i pausen, om det var mulig.

Det at portugiseren har gått ut offentlig, via sosiale medier, for å kritisere spillerne, ahr imidlertid skapt reaksjoner. Tidligere Arsenal-stopper Martin Keown er blant dem som ikke liker måten Mourinho kommuniserer dette på.

LES OGSÅ: Kraftige reaksjoner etter blodig smell da Son ble matchvinner for Tottenham

- Hold det i garderoben. Jeg føler at jeg mister litt respekten for denne manageren. Flere av de spillerne som ble tatt av banen er nok såret. Noen føler at karrieren er over og de som kom inn var ikke særlig bedre, sier han ifølge Daily Mail.

- Kan være sårende

Keown var blant gjestene i studio til den engelske kanalen BT Sports.

- Hvis du ønsker å snakke med meg, snakk direkte til meg. Dette er den type beskjeder som bør holdes internt. Dette er frynsete og en smule barnslig. Spillerne må jo holde munn, men så driver han å poster på Instagram, sier Keown videre.

- Han er tøff mot spillerne, men han trenger å ha disse spillerne med seg. Kritikken burde være lik for alle spillerne. Det bør være en vei tilbake for alle spillerne og det å få en slik beskjed kan være sårende, mener den tidligere stopperkjempen.

LES OGSÅ: Scholes om Solskjær: - Han må ha vært livredd

Ifølge Daily Mail virket det åpenbart at Mourinho er i ferd med å miste tålmodigheten med flere av spillerne, og spesielt Dele Alli trekkes fram av avisen.

Midtbanespilleren ble koblet bort fra klubben i sommervinduet, men ble værende. I torsdagens kamp var de andre gang på tre starter denne sesongen at han ble tatt av banen i pausen. Giovani Le Celso, Steven Bergwijn og Carlos Vinicius ble også tatt av.

Når det gjelder Dele Alli har han blitt utelatt fra flere av Mourinhos tropper denne sesongen og han har heller ikke imponert når han har fått sjansen.

Mourinho: - Alle fortjener en sjanse

Selv om Tottenham-manageren ikke snakket spesifikt om Alli etter kampen, hintet han om at «framtidige laguttak kommer til å bli enkle etter dette».

- Vel, du vet hva som er det beste laget vårt. Du vet det, på samme måte som jeg vet det og alle andre vet det. Men jeg mener at alle spillere fortjener en sjanse, sa Mourinho etter kampen, ifølge Daily Mail.

LES OGSÅ: Ekspertene kritisk til Solskjær og United - så rant målene inn

- Vi har en stor tropp med mange gode spillere og det er min jobb å gi dem sjansen til å spille. Da må de gripe den sjansen med begge hender og vise at de fortjener flere sjanse, sier portugiseren videre.

Til tross for den svake forestillingen i Europa League, henger Tottenham bra med i Premier League så langt, der klubben er nummer fem på tabellen med elleve poeng.

Søndag spiller londonklubben hjemme mot Brighton.