José Mourinho mener Ole Gunnar Solskjær fikk maksimalt ut av seriepremieren. Ifølge portugiseren kom 4-0-seieren delvis fordi Chelsea var overmodige.

Sky Sports gjorde et scoop da de fikk Mourinho inn før kampen mellom hans to siste arbeidsgivere.

Men om kanalen trodde på eksplosive saker på direkten, tok den feil. Mourinho var som en ganske veloppdragen pusekatt i studioet på Old Trafford.

– Dette er jo ikke Manchester United fra fem, ti eller 15 år tilbake, men det er fortsatt Manchester United. Man må ha respekt for dem. Chelsea tenkte mer på sin egen identitet enn på Uniteds styrker i denne kampen, sa Mourinho.

Hans studiokollega, tidligere Liverpool-tøffing Graeme Souness, var hardere på gassen.

– Chelsea spilte naivt og gikk ut fra at de var bedre enn United. Ikke en av midtbanespillerne i startoppstillingen hadde én defensiv tanke, ikke én. Det gjorde det mulig for United å kontre slik de gjorde, sa Souness.

Perfekt

Mourinho ble sparket som United-manager rett før jul i fjor. Inn kom Solskjær som vikar. Etter bare ett tap på de første 17 kampene, fikk nordmannen jobben på permanent basis.

– Solskjær kunne ikke be om en bedre start enn dette: Å vinne 4-0 på hjemmebane mot en rival, se Harry Maguire dominere, Aaron Wan-Bissaka klare seg så godt og få et mål av Daniel James (debutant). Men det er også ting å jobbe med for United. Chelsea gjorde det litt enklere for dem enn man kunne se for seg, sa Mourinho.

– Det kommer større utfordringer enn dette, og det skal bli interessant å se hvordan United løser det mot lag som legger seg lenger bakover i banen.

Stjerne

Kjøpet av Harry Maguire for 880 millioner kroner, kan bety like mye for United som Virgil van Dijk i Liverpool mente fotballpersonlighetene

– Noen midtstoppere virker som de har en magnet i hodet. Alle baller havner hos dem. Det var også slik med John Terry (Chelsea), sa Souness og pekte på Maguires dominante rolle i United-debuten.

Mourinho var imponert, men ikke overrasket over Maguires sjefskamp. Portugiseren tror også at Victor Lindelöf kan løfte seg ved siden av Maguire.

– Jeg har alltid sagt at Lindelöf kan blir en meget god midtstopper. Sammen med Maguire, kan han bli en veldig, veldig god midtstopper, sa Mourinho.

Chelsea spiller UEFAs supercupfinale mot Liverpool i Istanbul onsdag. For United venter Wolverhampton borte i Premier League mandag neste uke.

