Moussa Njie er ferdig i Partizan: Åpner for retur til Eliteserien

Marerittoppholdet i serbisk fotball er over for angriperen, som nå kunne tenke seg en retur til en av sine tidligere klubber i den norske toppdivisjonen.

Den norske 24-åringen er ferdig i den serbiske hovedstadsklubben, etter at han og Partizan i forrige uke ble enige om å terminere kontrakten.

Njie bekrefter til Nettavisen at han nå er tilbake i Norge, og er ivrig på å finne seg en ny klubb i den norske Eliteserien. Han forteller at han er på god vei i opptreningsfasen etter skaden i akilleshælen i august.

Selv er han tydelig på at han ikke er fremmed for inngå dialog dersom det skulle være interesse fra Eliteserien. Han peker ut to klubber som potensielle destinasjoner: Vålerenga og Odd.

Oslo eller Skien?

Holmlia-gutten er nemlig flasket opp hos klubben på Valle, mens han sist spilte på Skagerak Arena for Odd under Dag-Eilev Fagermo i Norge. Som kjent så er Fagermo nå trener for nettopp Vålerenga:

- Jeg hadde gode erfaringer med Odd, og jeg likte også å spille under Fagermo. Jeg er selvsagt åpen for å snakke med både Odd og Vålerenga, det er begge veldig fine klubber og ting er enklere nå som jeg står uten kontrakt, sier Njie til Nettavisen.

- Jeg tror at det er flere klubber i Eliteserien som kunne blitt interesserte nå som jeg står fri til å signere med hvem jeg vil. Jeg føler fortsatt at det er mange som tenker på meg som en «dribler», som ikke leverer målpoeng.

GRUSOMT: Njie skadet akillesen i oppgjøret mot Molde i august 2019. Foto: (NTB scanpix)

Han er tydelig på at etter et vondt år med både skader og bråk utenfor banen, så er han nå veldig gira på å komme i gang igjen med fotballen:

- Målet er selvsagt å komme meg ut igjen, men akkurat nå føler jeg at jeg har noe uoppgjort i Norge. Jeg vil kjøre over Eliteserien.

Han forlot nemlig norsk fotball etter 2018-sesongen med Stabæk, og ble hentet til Beograd som bosmanspiller. Kort tid inn i sin tid i den serbiske hovedstaden merket han at ting ikke stemte.

- Jeg ble skadet etter en måned i oppkjøringen da jeg kom dit. Doktoren gjorde en feil under behandlingen, og klubben sparka han med en gang de fant ut av det. Han hadde jobba der i 20 år. Det var helt jævlig .. han kom gråtende til meg, og mente det ikke var hans feil.

- Jeg fikk en betennelse som var så dyp i hofta at den satt nede ved beinet. Det tok over to måneder å komme tilbake fra det, forteller Njie. Da han var tilbake var det uansett mye som hadde endret seg:

- Treneren som henta meg hadde fått sparken, det samme hadde sportsdirektøren. Da jeg kom tilbake hadde den nye treneren nesten glemt meg, og hadde null interesse uansett hvordan jeg gjorde det på trening.

Ba om terminering

Det endte med at Njie selv tok kontakt med Partizan-styret, og bad om muligheten for å dra på utlån. Etter flere diskusjoner så endte det med at angriperen fikk muligheten til å ta turen til Odd.

Allerede etter tre kamper smalt det i oppgjøret mot Molde, og den tidligere Vålerenga-spilleren led en alvorlig akilleskade. Det var uansett duket for enda mer drama da han var tilbake i den serbiske storklubben.

Der hadde de nemlig ikke fått beskjed om hvor alvorlig skaden var, og samtidig slet også klubben voldsomt med å betale ut lønna de skyldte angriperen.

- De skyldte meg penger, jævlig mye penger. Jeg sendte inn klage til FIFA, og vi var tre dager unna fristen for at jeg kunne terminere kontrakten, og samtidig også kunne kreve de pengene de skyldte meg.

- Da de betalte bestemte jeg meg for å gå i dialog med tre av direktørene, og en advokat. Jeg satt der alene! Det var ganske vanvittig, men de garanterte at den typen situasjon ikke skulle skje igjen.

Han forteller at klubben ønsket å legge til rette for returen hans med å sette opp behandlinger både på morgenene og kveldene, i håp om at han kunne returnere til fotball kjappest mulig.

Problemet var uansett at det fortsatt ikke hadde endret seg på trenersiden, og dermed anså Njie at han kun hadde ett reelt alternativ igjen:

- Jeg sa at enten så lar de meg rehabilitere til sommeren for så å la meg dra på lån eller en permanent overgang, eller så terminerer vi avtalen nå med en gang.

Det endte med at klubben til slutt gikk med på å betale ut en andel i kontrakten til Njie, som hadde utløpsdato i 2022, mot at nordmannen gikk med på å terminere avtalen.

- Jeg har lært fryktelig mye av oppholdet i Serbia, og jeg angrer ikke i det hele tatt på at jeg tok valget med å signere for Partizan, sier Njie.

Nå er han tydelig på at han ønsker å bevise nøyaktig hva han står for ute på gressteppet:

- Hadde det handlet om penger, så hadde jeg blitt værende. Jeg får nok ikke bedre betalt enn jeg gjorde der akkurat nå. Nå må jeg tenke på karrieren min, jeg har tjent nok penger til å nå kunne fokusere på å starte karrieren litt på nytt.