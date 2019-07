Moussa Njie lånes ut fra Partizan: norske klubber kjemper om signaturen

Overgangen til svensk toppklubb strandet.

Moussa Njie er på vei tilbake til Eliteserien. 23-åringen ble hentet til serbiske FK Partizan i januar, men har så langt har det blitt lite spilletid i den serbiske toppserien.

Til Nettavisen bekrefter Njie at mye ligger til rette for en retur til norsk fotball:

- Jeg er på vei tilbake til Norge, men akkurat nå vet jeg ikke helt hvilken klubb det blir, skriver Njie i en melding, som også er klar på at spilletid er faktoren som gjør at han, etter all sannsynlighet, blir å finne i en norsk klubb snart:

- Jeg er så dritt lei av å ikke spille fotball, skriver Njie, som kun har spilt 17 minutter etter overgangen fra Stabæk.

Odd-interesse

Han er uansett hintende til at det er tre klubber i Norge som jobber med å få på plass angrepsspilleren dette overgangsvinduet:

- Jeg har ikke lyst til å si hvilke klubber det er. Det jeg kan si er at det er klubber i blått og svart-hvitt, skriver Njie videre. I Eliteserien spiller Molde, Viking, Sarpsborg, Strømsgodset Vålerenga, Ranheim og Stabæk enten i heltblått, eller med et hint av blå i sine drakter.

I Norge er det Rosenborg og Odd som spiller i svart-hvit på øverste nivå av norsk fotball. I den serbiske avisen Telegraf så hevder de at Njie allerede er på vei til Odd.

- Vi har dessverre ingen kommentar til dette, skriver Odd-direktør Einar Håndlykken i en SMS til Nettavisen på direkte spørsmål om de er i ferd med å sikre Njie denne sommeren.

Hovedpersonen selv avviser at han er klar for noen klubb i Norge riktig ennå:

- Det er ikke sant, skriver Njie kort.

Östersund

Han forteller at også svenske Östersund har vist interesse, og utelukker ikke en overgang til Ian Burchnalls klubb:

- Jeg var egentlig på vei til Östersund, men jeg har ventet en stund på dem nå. De trengte å selge unna en spiller for å kunne betale deler av lønna. De er ikke helt ute av bildet, men det er lite sannsynlig, opplyser Njie.

Til Nettavisen bekrefter Östersund-trener Burchnall at de vurderte mulighetene for å hente angriperen:

- Ja, vi var interesserte i ham i vinter. Han er en veldig god spiller, men jeg er ikke sikker på om han er aktuell for oss på lån i dette vinduet. Men jeg liker ham veldig godt som fotballspiller, skriver Burchnall.

Njie har erfaring fra Eliteserien med både Vålerenga og Stabæk. Det var spesielt med sistnevnte at han imponerte fra 2016 til 2018. Det førte til at han signerte for Partizan etter at kontrakten med klubben gikk ut.

Han signerte en treårskontrakt med klubben som blant annet har tidligere Manchester United-kantspiller Zoran Tosic i sin tropp. De trenes av tidligere Real Madrid-stjerne Savo Milosevic.