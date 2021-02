Mowinckel fikk det tøft i hundredelsthriller i Cortina

Ragnhild Mowinckel klarte ikke følge opp oppløftende 1. omgang i storslalåmen i VM da Lara Gut-Behram tok nytt VM-gull i Cortina.

Den norske alpinisten lå på en lovende 8. plass etter første omgang av storslalåmrennet i VM i Cortina d'Ampezzo - 75 hundredeler bak amerikanske Mikaela Shiffrin som ledet.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt lot seg imponere av Mowinckel som han trodde kunne kjempe om medalje, men den norske alpinisten fikk det litt for tøft i andreomgangen.

Mowinckel endte til slutt på 9. plass - 1,7 sekund bak vinner Gut-Behrami.

- Noe jeg bygger videre på



Hun virket passe fornøyd etter løpet.

- Jeg er litt skuffet over egen innsats i midtpartiet, men det er digg å være i den posisjonen at man kan klage over skikjøringen, sier Mowinckel til NRK.

- Det er for all del et stort steg. Det er noe jeg bygger videre på hver dag. Jeg merker at jeg får mer selvtillit tilbake og tryggheten jeg trenger for å kunne kjøre fort, forteller den norske alpinisten.

Men de beste var torsdag i en egen klasse og det var til slutt svært lite som skilte gull fra bronse.

Gut-Behrami vant nemlig kun 2 hundredeler foran amerikanske Shiffrin, mens på tredjeplass fulgte Katharina Liensberger fra Østerrike. Hun var bare fattige ni hundredeler fra seieren.

Gut-Beharami tok med det sin tredje medalje i VM i Cortina.

Tidligere i mesterskapet har hun gull i super-G, mens hun tok bronse i utfor.

