Mowinckel på vei tilbake: – Det er glede i hver sving

Ragnhild Mowinckel har vært «i bunn av gryta», men er mer positiv enn på lenge etter korsbåndskaden. Hun satser på comeback i verdenscupen i løpet av sesongen.

Etter en god treningsøkt på Olympiatoppen tar alpinstjernen seg tid til en alpinprat med NTB om sesongen som står for døra. Alpinsesongen starter i Sölden 17. oktober, men den går garantert uten Ragnhild Mowinckel.

Når hun er tilbake med startnummer på brystet er fortsatt helt i det blå. Først må hun bli 100 prosent frisk etter korsbåndskaden.

– Det er tiden som får vise, svarer 27-åringen på spørsmål om når hun tror hun er tilbake.

– Jeg har ikke hastverk, men å komme tilbake i løpet av denne sesongen er absolutt planen. Å komme tilbake sterkere enn jeg var er en bra målsetting, men noe resultatorientert mål har vi ikke satt enda, sier hun videre.

Kunne vært idiot

Det er ikke mange dagene siden hun kom hjem fra sin første landslagssamling på ski. På Instagram delte hun opplevelsen etter 283 dager uten skikjøring utendørs. På sommerskisenteret på Galdhøpiggen (Juvass) fikk hun svarene hun var på jakt etter.

– Jeg er ikke rask for øyeblikket, men for meg er det en progresjon som går som en dyp trapp med lange trappetrinn. Man løfter nivået litt også blir man der en stund – også løfter man nivået litt til.

– Jeg kunne vært idiot og bare peisa på videre, men jeg skal bruke den tiden det tar, sier Mowinckel.

– Helt konge

Ikke bare var det godt å komme seg på skiene igjen, men det var også en glede å være tilbake på samling med landslaget.

– Det var «helt konge». Det er høy trivsel, og det er mye av grunnen til at man driver med dette også. Det er glede i hver sving, sier Molde-jenta til NTB.

Korsbåndskadene har ikke satt en demper på lysten til å fortsette på toppnivå. Hun er fortsatt sulten på mer, men det virker som det er mest opp til kneet hvor lenge hun fortsetter.

– Jeg kommer ikke til å ofre liv og lemmer for å ha en utrolig lang karriere. Jeg har allerede oppnådd ting jeg er utrolig stolt over og glad for at jeg har fått oppleve, sier Mowinckel med to OL-sølv i blikket.

Bunn av gryta

OL-medaljene ble vunnet i februar 2018. Måneden etter (9. mars) vant hun sin første verdenscupseier. På dagen ett år senere gikk det galt på trening før verdenscupavslutningen i Andorra. Etter et skrekkfall ble det konstatert at et avrevet fremre korsbånd.

Under trening på Bjorli i november i fjor røk korsbåndet igjen, nærmest uten at hun merket det. Skaden, som tok Mowinckel på senga, var dårlige nyheter.

– Da var jeg i bunnen av gryta. Det verste var sjokket, i alle fall når man ikke vet at det har skjedd.

Dermed var det bare å rykke tilbake til start, og gå løs på en ny lang rehabiliteringsperiode.

– Jeg er veldig glad for at det skjedde i rolige og kontrollerte omgivelser, for det sier litt om hvor dårlig det sto til med det kneet. Jeg er glad for at det ikke skjedde i Lake Louis i 130 kilometer i timen. Da kunne utfallet vært mye verre.

Fortjener at det går bedre

Men denne gang virker 27-åringen mer positiv enn på lenge.

– Jeg har kommet lenger nå enn jeg gjorde forrige gang, og det er et positivt tegn. Man må ha trua, eller så er det bare å gi seg.

– Jeg kan ikke si at det ikke kommer til å gå bra den gangen her heller, men det er en del faktorer nå som har vært positive, som for eksempel at jeg har vært på ski og at ting fungerer greit.

Etter to korsbåndskader på rappen håper Mowinckel at hun har hatt nok uflaks på en stund.

– Jeg håper det. Jeg føler virkelig at jeg har fortjent at det går litt bedre nå. Men det er alltid en risiko. I alle fall når man kommer tilbake etter to korsbåndskader, da er man enda mer utsatt igjen.

Men går alt som det skal får vi se den smørblide 27-åringen tilbake i verdenscupen denne sesongen.

