Moyes med United-kritikk: - Trodde ikke det var en klubb som handlet om å bruke penger

Tidligere Manchester United-manager David Moyes (56) lyktes aldri i den krevende jobben. Nå retter han en kritisk pekefinger mot retningen klubben har tatt siden den gang.

I et ferskt intervju med The Mirror benytter skotten anledningen til å kritisere sin tidligere arbeidsgiver. Og det er særlig det han mener er en feilslått overgangspolitikk som får Moyes til å riste på hodet.

- Det har lenge vært vanskelig å vite hvilken retning United har gått i. Har de signert spillere for markedsføring, eller har de signert spillere for banen? Jeg er ikke sikker, sier Moyes i intervjuet.

Han snakker selvsagt med hentydning til rødtrøyenes feilslåtte stjernesigneringer de siste sesongene.

- Trodde ikke dette

Ole Gunnar Solskjærs forgjengere Louis van Gaal og Jose Mourinho brukte nemlig, ifølge The Mirror, totalt 620 millioner pund på overganger.

Likevel har ikke klubben vunnet Premier League en eneste gang siden Ferguson ga seg etter 2012/2013-sesongen.

Moyes, som bare fikk ti måneder i jobben som etterfølgeren til sir Alex Ferguson, mener klubben har betalt prisen for å ikke stole på det han omtaler som United-måten.

- Det Manchester United hadde var sterke verdier og klasse. Manchester Uniteds verdier var ikke alltid å kjøpe de dyreste spillerne, men å gjøre det på sin egen måte, få frem spillere fra akademiet og plukke opp de beste ungguttene. Nå og da krydret man med stjernestøv, som en Erik Cantona eller en spiller de trengte for å gjøre en forskjell, som Robin van Persie. Jeg trodde aldri de var en klubb som handlet om å bruke penger, men hvis de trengte det, hadde de mulighet, sier Moyes.

Ny signering på vei?

Ole Gunnar Solskjær har foreløpig, enten frivillig eller ikke, valgt å styre unna de helt store overgangssummene så langt i sommer.

I skrivende stund har United nemlig vært relativt måteholdne på overgangsmarkedet. Daniel James har kommet fra Swansea for 15 millioner pund, mens Aaron-Wan Bissaka ble hentet fra Palace for 50 millioner pund.

Solskjær varslet imidlertid i midten av juli at klubben ikke er helt ferdighandlet i sommer heller.

- Det jobbes med én eller to nye signeringer. Mitt fokus er uansett er at vi er klare til kamper og treningsøkter, sa Solskjær.

Sporting Lisboas Bruno Fernandes kobles allerede heftig til Old Trafford. Spekulasjonene ble ikke mindre av at midtbanespilleren begynte åpenlyst å gråte under det mange tror kan ha vært hans siste kamp for portugiserne søndag kveld.

En overgang til Manchester United kan snart være i boks, og ifølge Daily Mail vil prislappen ligge på rundt 56 millioner pund. Det vil bety at også Solskjær har brukt over tresifret millioner pund i United-sjefsstolen.

United serieåpner hjemme mot Chelsea 11. august. Allerede tirsdag denne uken spiller de treningskamp mot Kristiansund på Ullevaal stadion.

