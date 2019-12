Moyes ny manager i West Ham

David Moyes er bekreftet klar som ny manager i West Ham.

Det bekrefter klubben i en melding på sine hjemmesider søndag kveld.

West Ham skriver at Moyes har signert en avtale på 18 måneder og vil starte i jobben med umiddelbar virkning.

- Vi er storfornøyde med å ønske David tilbake. Han kjenner klubben og bygget et sterkt forhold under hans periode her, noe som vil bli avgjørende for den jobben som må gjøres fremover, sier David Sullivan i West Ham.

Skotten er tilbake i klubben rundt ett og et halvt år etter at han forlot klubben. Han reddet plassen i West Ham i 2017/2018-sesongen.

Den samme oppgaven får han også denne gangen.

- Det er fantastisk å være tilbake. Det føles bra å være hjemme. Jeg har savnet å være her fordi jeg nøt det virkelig. Jeg likte å være rundt stadion og jeg elsket å være en del av denne verdenen og jeg savnet klubben. Jeg kan ikke vente med å komme i gang, sier Moyes til klubbens hjemmesider.

Kun ett døgn etter at Manuel Pellegrini fikk sparken i klubben er altså erstatteren på plass i West Ham.

Moyes har tidligere trent Preston, Everton, Manchester United, Real Sociedad og Sunderland.

West Ham ligger i øyeblikket på 17.plass i Premier League. Ned til nedrykksplass skiller det kun ett poeng.

Første nyttårsdag møter The Hammers Bournemouth på bortebane.