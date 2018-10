Mørk-operasjon utsatt

Nora Mørk skulle hatt sin åttende kneoperasjon denne uken, men den er satt på vent til neste uke. Det opplyser landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

Den ungarske storklubben Györ meldte forrige helg at Mørk må gjennom en kikkhullsoperasjon i menisken.

Det var planlagt at den skulle gjøres på Ullevål sykehus denne uken. Slik ble det ikke.

– Operasjonen er utsatt til neste uke, sier Hergeirsson til VG.

Håndballandslagets lege Anne Froholdt forteller til avisen at det ikke er klart hvilken dag Mørk blir operert.

Mørk pådro seg den siste av flere alvorlige kneskader 5. februar i en mesterligakamp mot danske Nyköbing Falster. Det siste tilbakeslaget gjør at hun definitivt går glipp av EM i desember.

– EM hang i en tynn tråd for Nora før dette, og med dette så tett på, så er nok EM gått, ja. Det er nok et tøft slag for Nora som har jobbet så hardt med opptreningen, sa landslagslege Nils Leraand til NTB i danske Horsens sist helg.

(©NTB)

Mest sett siste uken