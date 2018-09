Mørk: - Står et sted midt mellom å gi opp eller å se hvor mye jeg kan tåle

Nora Mørk tar det siste tilbakeslaget tungt og må glemme håndball-EM. Det skal ryddes opp i kneet hun skadet for vel et halvt år siden.

Hun har en lang historie med alvorlige skader. På Instagram skriver en åpenbart nedbrutt Mørk søndag at "jeg står et sted midt mellom å gi opp eller å se hvor mye jeg kan tåle".

– EM hang i en tynn tråd for Nora før dette, og med dette så tett på, så er nok EM gått, ja. Det er nok et tøft slag for Nora som har jobbet så hardt med opptreningen, sier landslagslege Nils Leraand til NTB i Horsens søndag.

– Korsbåndet er greit, men det er litt annet rusk i kneet. Det ser ut på MR-bilder som det er noe med menisken. Med tanke på framtiden er det bra å gjøre dette, tilføyer han.

Ute

Mørk ødela korsbåndet i en klubbkamp i vinter. Hun var tidlig ute med å si at hun ikke ville sette helt strek over EM.

Med Mørk definitivt ute, står Norges landslag foran utfordringer. Å erstatte henne er umulig, og uten Mørk på banen i angrep, vil motstanderne kunne bruke mer energi på forsvare seg mot andre enn verdens kanskje beste angrepsspiller.

Bra

– Nora har vært kjempepositiv og flink i opptreningen og veldig motivert for å få med seg EM. Så dette er et lite tilbakeslag, sier Leraand til NTB.

Norge spiller en 4-nasjonersturnering på hjemmebane før EM.

Mørk blir TV-seer under mesterskapet i Frankrike i desember. Der skal Norge forsvare sitt EM-gull fra 2016 og forsøke å få revansj fra VM-sølvet fra i fjor.

(©NTB)

