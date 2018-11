Muguruza reddet matchballer og gikk videre

Garbiñe Muguruza avverget fredag tre matchballer på vei mot seier over Anastasija Sevastova og plass i semifinalen i WTAs Elitetrofé i Kina.

Den spanske dobbelte Grand Slam-mesteren avverget også åtte av 12 bruddballer mot sin latviske motstander før hun vant 6-7 (4-7), 6-2, 7-6 (7-1) og vant sin gruppe i turneringen som samler de 12 kvinnespillerne rangert bak de åtte som deltok i WTA-mesterskapet i Singapore.

– Det er slike kamper som virkelig teller. De er lange og vanskelige, med matchballer mot. Da er det avgjørende ikke å miste motet eller entusiasmen, sa Muguruza.

Hun møter amerikanske Madison Keys i semifinalen lørdag. Keys tok seg til semifinale selv om hun tapte i tre sett mot den kinesiske hjemmefavoritten Wang Qiang. Keys trengte bare å vinne ett sett for å sikre gruppeseieren og fikset det med 6-1 i første sett. Da spilte det liten rolle at hun tapte de to neste 3-6, 1-6.

Ashleigh Barty er semifinalist i Zhuhai for annet år på rad selv om hun ikke selv spilte fredag. Det ble klart da Caroline Garcia beseiret Aryna Sabalenka 6-4, 6-4. Barty slo Garcia onsdag.

Barty møter tyske Julia Görges i semifinalen. Görges vant sin gruppe allerede torsdag.

(©NTB)

