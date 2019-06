Mulig krise for England før VM-møtet med Norge

Det bryr imidlertid Norge-trener Martin Sjögren seg lite om.

DEAUVILLE / OSLO (Nettavisen/NTB): Et virus har gjort sitt inntog i den engelske VM-leiren. Dagen før kvartfinalen mot Norge i Le Havre er midtstopper Millie Bright isolert på sitt hotellrom.

Det opplyste den engelske landslagssjefen Phil Neville da han møtte pressen til offisiell pressekonferanse onsdag. Samtidig bekreftet han at det fortsatt er høyst usikkert om kaptein Steph Houghton spiller torsdagens kvartfinale.

– Millie Bright har pådratt seg et virus. Hun hefter det et enda større spørsmålstegn ved enn Steph, sa Neville.

- Legger ikke fokus på det



Han la videre til at viruset «går litt gjennom leiren».

En annen viktig forsvarsspiller, Lucy Bronze, skulle ha møtt pressen i Le Havre onsdag, men heller ikke hun følte seg helt bra. Hun trente heller ikke tirsdag.

Dermed står det engelske laget overfor en forsvarskrise før møte med Norge, men landslagssjef Martin Sjögren bryr seg likevel lite om situasjonen til motstanderen.

Da Nettavisen konfronterte han med nyheten onsdag, hadde han ikke fått med seg pressekonferansen til Neville.

- Vi fokuserer på vårt eget lag og de på sitt. Uansett hva England stiller med, blir det et bra lag. Vi legger ikke noe fokus på det, sier han til Nettavisen onsdag.

Han påpeker at det uansett blir viktig for Norge å spille sitt eget spill.

- Vi forsøker å spille det samme angrepsspillet, uansett hvem de spiller med. Kommer vi opp på nivå, i den delen av spillet, får England det vanskelig, uansett om de har sine beste stoppere, eller om det er andre som spiller, sier svensken videre.

SVEKKET: Phil Neville innrømmer at flere England-spillere er usikre før møtet med Norge. Foto: John Walton (Pa Photos / NTB scanpix)

På onsdagens trening drillet for øvrig den norske landslagssjefen Karina Sævik ute på høyrekanten og Caroline Graham Hansen på topp, noe som taler for at svensken kommer til å stille med samme ellever som mot Australia i åttedelsfinalen.

Ankelskade

Bronze er en av de aller største profilene i det engelske laget. Landslagssjef tror hun blir klar til torsdagens kamp.

Steph Houghton pådro seg en ankelskade på tampen av åttedelsfinalen mot Kamerun søndag. Det har tvunget henne til å stå over lagets treninger de siste dagene.

– Vi håper hun kan ta del i enkelte deler av treningen i dag. Det er nøkkelen for Steph, sa Neville onsdag.

Manchester City-spiller Houghton og sykdomsrammede Millie Bright har utgjort det engelske midtforsvaret så langt under fotball-VM i Frankrike. Skulle begge miste kvartfinalen mot Norge i Le Havre, kan det bety alvorlige forsvarsproblemer.

Erstattere klare

Arsenal-spiller Leah Williamson og Manchester Citys Abbie McManus står først i køen for å erstatte Houghton og Bright dersom de må kaste inn håndkleet.

England hadde små problemer med å slå Kamerun i sin åttedelsfinale søndag. Kampen endte til slutt 3-0, men huskes best for de kamerunske jentene protesterer i forbindelse med flere VAR-avgjørelser som gikk i deres disfavør.