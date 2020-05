Mulig Søderlund-debut 14. juni – svensk fotball fikk klarsignal

Sveriges Allsvenskan i fotball kan starte opp med kamper fra 14. juni. Dermed får Alexander Søderlund snart sin første skikkelige kamp for Häcken.

Fredag kom bekreftelsen fra svenske myndigheter på det mange svenske aviser meldte torsdag: Avspark for seriesesongen på toppnivå for menn kan komme 14. juni, to dager før Norge går i gang.

Den øverste divisjonen for kvinner i Sverige ventes i spill to uker senere.

– Det blir tydelig hva som er viktig i menneskers hverdag. Jag har hørt et stort engasjement for idretten og ikke minst å få tilbake eliteidretten, sa idrettsminister Amanda Lind på et pressemøte fredag.

Svenskene valgte å utsette sesongåpningen 19. mars, men det var etter den en kortere periode lov å spille treningskamper. Det ble så stoppet. I Sverige har fotballen ventet lenger på en restart enn i Danmark og Norge. Den danske Superligaen tok til igjen torsdag.

I Norge sparkes Eliteserien i gang 16. juni. Fotballspillerne går en meget hektisk periode i møte. Kampprogrammet kommer til å være meget tett.

Det er ikke aktuelt med tilskuere på kampene i Sverige framover.

