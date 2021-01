Mulig thrilleravslutning for Sagosen i VM

Kampprogrammet for Norge videre i håndball-VM er spikret. Det går trolig mot en svært spennende søndag for de norske gutta.

Norge spiller ikke siste kamp da. Det kan være at lagets skjebne blir avgjort foran TV-skjermen når Frankrike møter Portugal.

Skulle Norge, Frankrike og Portugal havne på lik poengsum, vil målforskjellen kunne komme til å bli avgjørende. Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør for å skille lagene på tabellen, men det er en mulighet for at disse tre nasjonene må rangeres med målforskjellen i innbyrdes kamper.

Dette er spilleprogrammet (med norske tider):

Onsdag: Sveits – Island (15.30), Frankrike – Algerie (18.00), Portugal – Norge (20.30).

Fredag: Sveits – Portugal (15.30), Island – Frankrike (18.00), Norge – Algerie (20.30).

Søndag: Algerie – Sveits (15.30), Island – Norge (18.00), Frankrike – Portugal (20.30).

Etter gruppespillet tok lagene med seg poeng og mål til hovedrunden. Det gjør at stillingen er slik før avkast:

1) Frankrike og Portugal 4 poeng, 3) Island og Norge 2, 5) Algerie og Sveits 0.

