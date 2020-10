Mulig tysk landslagsturnering for Norges iskrigere

Det norske ishockeylandslaget er spurt om å delta i en turnering i Krefeld i Tyskland i november, melder VG.

Turneringen skal avvikles fra 5. til 8. november.

– Ingenting er bestemt. Men vi har sendt beskjed til de aktuelle spillerne om at det planlegges for det. Deadline for en avgjørelse er fredag, sier sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund til VG.

Norge fikk henvendelsen fra det tyske forbundet etter at Russland trakk seg fra turneringen. Sveits har også trukket seg og nå er Latvia, Tyskland og trolig Norge «klare» for turneringen.

Hvis Norge takker ja, vil alle spillerne fra svenske, tyske, finske og norske klubblag være aktuelle for spill.

Norge skulle egentlig ha spilt en turnering i Riga i Latvia på denne landslagsdatoen, men den er avlyst på grunn av koronapandemien.

