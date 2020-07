Mulighetene for direkte opprykk fortsatt til stede for Johansens Fulham etter poengdeling

Stefan Johansen startet igjen på benken for Fulham da de møtte West Bromwich i mesterskapsserien tirsdag. Nordmannen spilte et drøyt kvarter i 0-0-oppgjøret.

Poengdelingen gjør at Fulham fortsatt kan rykke direkte opp til Premier League, men håpet er syltynt. Etter tirsdagens målløse affære er det fortsatt fem poeng opp til WBA for Fulham med to kamper igjen for begge lag.

Johansen kom inn etter 77 minutter, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Nordmannen var lånt ut til West Bromwich i 2019. Han fikk 14 kamper for klubben i mesterskapsserien og fant nettmaskene to ganger.

Johansen noterte seg for en lekker målgivende fredag da Fulham slo Cardiff 2-0.

Siden fotballen startet opp igjen på nivå to i England har Johansen kommet inn i fem kamper og vært ubenyttet reserver to ganger. Han har vært på banen i 30 av Fulhams 44 ligakamper denne sesongen.

London-laget har igjen Sheffield Wednesday hjemme lørdag og Wigan borte 22. juli.

