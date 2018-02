Müller og Lewandowski scoret to hver da Bayern filleristet Besiktas

Lekte seg mot sine tyrkiske motstandere.

Se høydepunktene i videovinduet over



BAYERN MÜNCHEN - BESIKTAS 5-0

Det ble en perfekt kveld for Bayern München som slo Besiktas 4-0 hjemme på Allianz Arena tirsdag kveld. Anført av kaptein Thomas Müller og Robert Lewandowski var det klasseforskjell mellom de to lagene.

Müller satte Bayerns første og tredje scoring, og drev de tyrkiske gjestene til vanvidd, mens Robert Lewandowski satte scoring nummer fire og fem for tyskerne.

Franske Kinglsey Coman tegnet seg også på scoringslisten i den andre omgangen da han fikk avslutte et herlig angrep for Jupp Heynckes menn.

Mye tyder på at Müller-scoring fort har blitt en lykkeamulett for Bayern. Statistikken viser nemlig at Bayern ikke har tapt på de 61 siste kampen som Müller har scoret i.

- Det røde kortet hjalp oss, selv om vi ikke helt fikk overtaket i første omgangen. Vi var ikke aggressive nok. I fremtiden må vi spille slik vi gjorde i andre omgang, tørre mer og angripe, sa Müller til tyske Sky etter kampen.

For Besiktas' del var veldig mye ødelagt da midtstopper Domagoj Vida ble utvist etter kvarteret spilt. Til tross for tapre forsøk fra Ricardo Quaresma og Vagner Love, så ville det seg ikke for Senol Gunes' menn.

Dermed ligger veldig mye an til videre avansement for Bayern München også i denne sesongens Champions League. De tyske mesterne har for vane å ta seg videre fra åttedelsfinalen.

Vi må faktisk tilbake til 2010/2011 sist Jupp Heynckes klubb røk ut i åttedelsfinalen av Champions League. Den gangen var det italienske Inter som sendte Bayern ut av turneringen.

Les mer: Uavgjort mellom Barcelona og Chelsea etter kjempetabbe i Chelsea-forsvaret

Røde Vida



Bayern München ønsket å kontrollere store deler av banespillet innledningsvis i den første omgangen mot Besiktas, mens de tyrkiske gjestene forsøkte å kontre via trekløveret Ricardo Quaresma, Vagner Love og Ryan Babel.

I det 15. minutt skulle ting bli en del verre for Besiktas da midtstopper Domagoj Vida ikke fulgte med på et tilbakespill fra kaptein Atiba Hutchinson.

Robert Lewandowski snappet opp ballen foran den kroatiske midtstopperen, som ikke hadde annet valg enn å felle den polske stjernespissen. Dommer Ovidiu Hategan trengte ikke lang betenkningstid før han sendte Vida i dusjen med et direkte rødt kort.

Det kan likevel tyde på at det røde kortet oppildnet Besiktas, for like etter suste de på en kontring der brasilianske Love rykket forbi en forsvarer før han var alene med keeper Sven Ulreich. På merkelig vis klarte han å vippe ballen over mål.

Selv om Bayern hadde en mann mer så slet Bayern med å skape de største sjansene. Etter halvtimen spilt fant James Rodríguez' innlegg veien til Mats Hummels' pannebrask, og tyskeren burde gitt hjemmelaget ledelsen. Kun en vanvittig redning av spanske Fabri gjorde at det fortsatt stod 0-0.

Besiktas nektet å legge seg bakpå, og med en spillesugen Love, og en Quaresma som tidvis viste frem sine vanvittige ferdigheter, så bød de på farligheter.

Den portugisiske EM-vinneren sendte først Hummels i pølsebua med en lekker finte, før han hamret ballen mot Ulreichs nærmeste stolpe. Den tyske keeperen fikk klasket vekk forsøket.

Like før pause skulle Bayern endelig finne veien til nettmaskene. Kinglsey Coman dro av Adriano, slo inn mot David Alaba, som igjen fikk sleivet ballen videre til Thomas Müller.

Inne foran mål klarte Bayern-kapteinen, på sedvanlig vis, å sleive ballen videre forbi Fabri. Dermed kunne Bayern ta med seg en 1-0-ledelse inn i pausen på Allianz Arena.

- Der har han stått neste hele livet. Får du en mer typisk Thomas Müller-scoring enn det her, spurte Viasat-ekspert Morten Langli i studio i pausen.

Maktdemonstrasjon



Lewandowski var kun centimetre fra å finne nettmaskene i det 50. minutt da han fikk sjansen på frispark like utenfor Besiktas-boksen. Stjernespissens forsøk smalt i stolpen bak Fabri.

Kun to minutter senere skulle Lewandowski spille hovemester da han rullet ballen videre til Coman etter et nydelig angrep. Den franske angriperen hadde ingen problemer med å gi Bayern 2-0.

Bayern fortsatte å torpedere Besiktas med angrep etter angrep, og med 25 minutter igjen av kampen skulle Arjen Robbens innlegg finne veien til Müller inne foran mål.

Nok en gang viste den tyske stjerneangriperen sin klasse foran mål, og vippet ballen via keeper Fabri, og inn i nettmaskene. Dermed kunne Jupp Heynckes og hans menn juble for 3-0, og det som ligner et sikkert avansement i Champions League.

Hummels var farlig frempå i den første omgangen, og kvarteret før slutt hadde den tyske stopperen gått på et raid høyt i banen. Skuddforsøket hans var godt, men Fabri fikk en hånd på ballen.

Dessverre for Senol Gunes og hans menn var det Lewandowski som først så situasjonen, og fikk hamret ballen i mål til 4-0 for de tyske seriemesterne.

Javi Martínez var meget nære på å sette Bayern femte scoring fem minutter før slutt, men Fabri var kjapt nede med armen. Den spanske burvokteren skulle dog plukke ballen ut av nettet et femte gang da Lewandowski skled inn 5-0 kort tid etter.

Dermed kunne Bayern München juble over 5-0, og et flott utgangspunkt før returoppgjøret i Tyrkia mot Besiktas.

Mest sett siste uken