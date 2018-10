Mundo Deportivo: - Lionel Messi kan gå gratis fra Barcelona i 2020

Argentineren har en hemmelig avtale som gjør at han kan gå gratis fra Barcelona - men på ett premiss.

Kontraktsforhandlingene mellom Barcelona og Lionel Messi skal være i gang på ny, skal vi tro den spanske avisen Mundo Deportivo. De hevder at Barcelona ønsker å forlenge kontrakten med sin argentinske superstjerne.

31-åringen har kontrakt frem til 2021 med Barcelona, men klubben skal nå ville forlenge den med ytterligere ett år, og hvis mulig, helt frem til 2023, skriver avisen.

Barcelona skal ikke ha noen problemer med å binde seg til Messi til han er 36 år gammel, da de ifølge Mundo Deportivo skal være sikre på at grunnet Messis livsstil og væremåte, så kan han fortsette å dominere i mange år.

- Ingen eliteklubb



Det som skal ha kommet frem er at Messi sitter på en viktig klausul i sin kontrakt som gjør det mulig å forlate Barcelona helt gratis i 2020, året før kontrakten hans går ut.

Messi har en utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro, men denne skal ikke stå i veien dersom Messi selv ønsker. Premisset er, slik Mundo Deportivo beskriver, at Messi ikke kan signere for en «eliteklubb», dersom han vil ta i bruk klausulen.

Det betyr altså at lag som Manchester United, Real Madrid, Manchester City, Bayern München osv ikke kan ta i bruk denne klausulen i Messis kontrakt.

Den skal være lagt inn dersom Barcelonas legendariske nummer ti ønsker å dra til Japan, slik tidligere lagkamerat Andrés Iniesta har gjort, eller Qatar, eks-Barcelona-spiller Xavi har gjort. Altså, Messi må ned et nivå dersom denne klausulen skal være gyldig.

Vil forlenge



Avisen skriver at dette er Barcelonas måte å hedre store og viktige spillere i deres historie, ved å gi dem et valg der de kan spille ut sine siste år i andre nasjoner, og med potensielt høyere lønninger.

Barcelonas intensjon skal uansett være å presentere en forlenging av kontrakten i løpet av neste sesong, da klubben helst ønsker å se Messi bli værende i Catalonia.

Videre skal Messi selv ha fortalt at han helst spiller i Barcelona så lenge han ser at han klarer å levere på det nivået han ønsker å ligge på. Dermed kan det være duket for mange flere år med Lionel Messi i Barcelona.

Lionel Messi står med 563 mål på 648 kamper totalt for Barcelona, og er med det klubbens mestscorende gjennom historien. Han har også vunnet ni La Liga-titler, seks Copas del Rey og fire Champions League-trofeer.

Lionel Messi har også vunnet Gullballen (prisen for verdens beste fotballspiller) fem ganger.

