Munnbind-pålegg på Lagerbäcks pressemøte – varsler utvidet landslagstropp

Mandagens pressekonferanse med landslagssjef Lars Lagerbäck (72) kommer til å bli gjennomført med bruk av munnbind og begrenset antall plasser.

Uefas protokoll rundt avvikling av kamper og pressemøter er svært omfattende – for alle involverte. Det vil bli merkbart både når landslagssjef Lagerbäck kommende mandag tar ut troppen til de kommende landskampene – og under selve samlingen.

Spillere kan komme til å bli covid-19-testet fire-fem ganger i løpet av samlingen som inneholder kamper mot Østerrike (hjemme 4. september) og Nord-Irland (borte 7. september).

– Det blir en pressekonferanse med begrenset antall plasser på Ullevaal stadion. Vi innfører noen av Uefa-reglene allerede på den. Det betyr også påmelding av hvem som kommer samt at journalistene må bruke munnbind, sier landslagets medieansvarlige Svein Graff til NTB.

Norges tropp blir sannsynligvis større enn det som er vanlig.

– Lars har varslet at han fort tar ut to-tre spillere ekstra. Det antallet kan endre seg ut ifra hva som skjer rundt Schengen-problematikken. Det ligger an til at han må ta ut en større tropp (enn vanlig), sier Graff.

Det blir også svært omfattende restriksjoner for mediefolk i forbindelse med landskampene til høsten. Det vil blant annet bare være åpning for 25 reportere på kampene, og intervjuer blir gjennomført som pressekonferanser før og etter kampene.

Det er Det europeiske fotballforbundets pandemiprotokoll som styrer mediedelen, og den betyr bruk av munnbind, en tometersregel og krav om akkreditering også til treninger og pressemøter blant annet i forbindelse med landskamper.

