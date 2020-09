Munnhuggeri mellom Mourinho og Lampard da Tottenham tok seg videre i ligacupen

Timo Werner åpnet sin målkonto i engelsk fotball, men Tottenham gikk seirende ut av straffedramaet.

TOTTENHAM - CHELSEA 1-1 (Str: 5-4 ):

Tottenham er videre til kvartfinalene i ligacupen etter at Chelsea ble slått på straffesparkkonkurranse da stillingen var 1-1 etter 90 minutters spill.

Timo Werner scoret sitt første mål i engelsk fotball da han ga Chelsea ledelsen, mens Erik Lamela utlignet for vertene.

I straffesparkkonkurransen var det kun Mason Mount som bommet, og dermed er Tottenham videre.

Mourinho og Lampard i diskusjon

Drøyt midtveis i den første omgangen oppstod det en heftig diskusjon mellom Tottenham-manager José Mourinho og Chelsea-manager Frank Lampard.

Det skjedde etter en duell mellom Kurt Zouma og Erik Lamela, der førstnevnte ble liggende nede.

- For helvete, Frank! Når du ligger under 0-3, står du ikke her fremme, sa Mourinho ifølge The Telegraph-journalist Sam Wallace.

Tottenham-manageren gestikulerte og ga tydelig tegn til sin tidligere elev i Chelsea om at det var for mye plapring på Chelsea-benken og foreslo at Lampard kunne sette seg ned.

Lampard, vel vitende om at hans lag ledet oppgjøret, så ut til å ta det hele med et smil.

Reguilon-feil førte til Werner-scoring

Tidligere i kampen hadde nemlig Sergio Reguilon gitt bort ballen på egen banehalvdel, noe som satte i gang en farlig Chelsea-overgang.

Like etterpå ble samme Reguilon fintet opp i pølsebua av Cesar Azpilicueta, som fant Timo Werner like utenfor sekstenmeteren.

Den tidligere Leipzig-spissen gjorde det han er hentet til Chelsea for å gjøre - dunket ballen i det nærmeste hjørnet bak en utspilt Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Hjemmelaget virket mer på hugget etter pause, og tidlig i andre omgang måtte Chelseas keeperdebutant Edouard Mendy varte opp med en flott redning etter at Reguilon fikk en god avslutningsmulighet fra seksten meter.

Etter 84 minutters spill kom utligningen da Reguilon slo inn fra venstre og fant Erik Lamela på bakre stolpe, som pirket inn utligningen for Spurs.

Etter at de første ni spillerne hadde satt ballen i mål på sine straffepark, sendte Mason Mount ballen utenfor, og dermed gikk Tottenham videre.

Se straffene her: