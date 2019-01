Murray har fått ny hofte, karrieren kan være over

Det britiske tennisesset Andy Murray (31) sier at vært igjennom en hofteoperasjon og fått en ny hofte i titan. Hans karriere kan være truet.

Han la ut på sin Instagram -konto om at han mandag var blitt operert på et hospital i London. Han sa at han at følte seg trøtt og utslitt.

31-åringen har lagt ut to bilder av seg selv som viser ham i sykehussenga og et røntgenbilde av hoften.

– Som man kan se på det ene bildet har jeg nå en metalhofte, skrev han.

Han har måttet slite med smerter i hoftene i flere år og gjennomgikk også en operasjon ved samme tidspunkt i fjor.

Han røk ut av 1. runde i Australian Open for to uker siden og sa da at han relativt raskt måtte bestemme seg for en ny operasjon.

Under pressekonferansen i forkant av Austalian Open sa han det kanskje var hans siste turnering i karrieren.

