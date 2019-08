Musgraves norske kjæreste: - Heier mest på Andrew hvis han er i duell med en nordmann

Andrew Musgrave vant stakekonkurransen Lysebotn Opp. I vinter ønsker briten med trønderdialekt å heve seg i langrennssporet - med norsk hjelp og inspirasjon.

Gjennom tidende har sportsglade Storbritannia levert sterke resultater i en rekke idretter, men i langrenn har resultatene og interessen uteblitt.

Det holder en gjeng med norske forbindelser på å gjøre noe med.

På onsdagens langløp og torsdagens knalltøffe stakekonkurranse på Blinkfestivalen var det ingen som klarte å gjøre noe med Andrew Musgrave. Den 25-årige briten viste tydelig at han kan skape trøbbel for Norges langrennshåp i vinter.

– Jeg tror formen er ganske bra. Det er ganske tidlig, så det er ikke alltid at de som går best på sommeren, er best på vinteren. Men mange av dem som har gått fort på Blink før, har gått bra før, sa Musgrave etter onsdagens motbakkeløp.

– Det gir iallfall motivasjon og viser at jeg har gjort noe riktig, fortsatte Røa-løperen.

Norsk stakekjæreste

Musgrave er samboer med langløperen Emilie Fleten fra Gol. Selv om hun er imponert over kjæresten, kom dobbeltseieren ikke som et sjokk på henne.

– Han er helt rå. Men det er ikke så overraskende at han tok dobbel de dagene her. Han er sterk, uttalte hun.

Dersom Musgrave fortsetter storformen, kan Fleten få et dilemma: Skal hun håpe på norsk gull eller at kjæresten går til topps i langrennssporet?

– Jeg heier mest på Andrew hvis han er i duell med en nordmann. Jeg må si det, sa Gol-utøveren og lo.

Fleten var selv med i onsdagens stakekonkurranse. Det endte med andreplass i kvinneklassen.

– Men jeg har litt av å lære av Andrew. Jeg får spørre om jeg får bli med på noen økter framover, sa Fleten, som endte et drøyt minutt bak Astrid Øyre Slind.

– Ikke i toppform enda

For å få Musgrave og øvrige briter opp i langrennstoppen er flere nordmenn involvert. Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim har ledet det britiske langrennslandslaget siden 2017.

Stadheim er ikke overrasket over at Musgrave presterer bra for tiden og varsler at det er mer i vente.

– Jeg tror han ikke er i toppform enda, så jeg håper at han kan levere noenlunde likt når snøen kommer. Det er da det gjelder, uttalte treneren.

Nettavisen Pluss-kampanje frem til 4. august: Få 10 uker for 10 kr



Britisk base i Norge

Stadheim og det øvrige trenerapparatet skal i høst og vinter jobbe for å hindre norsk langrennsjubel.

– Det er jo drømmen for oss norske som jobber for det britiske landslaget, men vi må være realistiske på det. Vi har ikke vært i nærheten av å gjøre det enda, og det er mange andre nasjoner som kommer til å være sterkere når snøen kommer, sa Stadheim.

Likevel er det ikke til å legge skjul på at Storbritannia henter mye inspirasjon fra seiersvante Norge.

– Vi har faktisk et program der eliteutøverne våre må bo i Norge. Det er et krav for å få elitestatus. Vi har base i Norge og et fantastisk godt samarbeid med det norske landslaget. Vi er utrolig glad i dem fordi vi er nordmenn, men også fordi jeg tror det er et godt samarbeid for begge nasjoner

– Trodde jeg skulle dø

Torsdagens seier var derimot ingen parademarsj for Musgrave.

Om ikke staking opp 640 høydemeter på rundt 6,5 kilometer var ille nok, hadde briten og flere andre tilbakelagt 60 kilometer dagen i forveien.

– Jeg var helt ferdig på slutten. Akkurat da jeg kom i mål, trodde jeg at jeg skulle dø. Alt gjorde så vondt. Jeg trodde jeg skulle spy, fortalte Musgrave etter målgang.

Briten vant foran Morten Eide Pedersen og Sjur Røthe.