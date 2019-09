Ole Einar Bjørndalen skal lede Kinas landslag i skiskyting fram mot OL i Beijing i 2022. Men foreløpig er det lite som er på plass.

Torsdag ble det klart at Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som landslagstrenere for Kinas skiskyttere.

Skiskytterlegenden er allerede godt i gang med jobben, men i et intervju med NRK forteller Bjørndalen at mye gjenstår før alt ligger godt til rette for ham og utøverne.

– Per dags dato er det ingenting. Fra ski til staver og smøreteam. Vi har jo bare holdt på en måneds tid med det, men det begynner å nærme seg nå, så det blir spennende å se hva vi greier å lande på, sier han.

Bjørndalen skal være hovedtrener med ansvar for både kvinne- og herrelaget, mens Domratsjeva vil være dedikert til de kinesiske skiskytterkvinnene. Nordmennene Tobias Retvik Torgersen, Anders Bratli og Erik Bartlett Kulstad er også med i teamet.

Nå er de på utkikk etter smørere.

– Vi må jo finne riktige mennesker og riktig team. Det er ikke enkelt når det er sent på året og veldig mange smøreteam er satt, sier Bjørndalen til NRK.

