Myk start for de store i Sør-Amerikas VM-kvalifisering

Kampprogrammet for den søramerikanske VM-kvalifiseringen i fotball ble avgjort ved trekning tirsdag. Argentina og Brasil får en relativt myk start.

Argentina spiller hjemme mot Ecuador i første runde i mars. I den kampen må laget greie seg uten utestengte Lionel Messi på grunn av hans røde kort i Copa America-bronsekampen. Han er spilleklar igjen til kampen mot Bolivia noen dager senere.

Brasil spiller hjemme mot Bolivia i første runde og borte mot Peru i den neste.

Den på papiret største kampen i åpningsrunden spilles mellom Uruguay og Chile.

Sør-Amerikas «superclasico» mellom Brasil og Argentina kommer i 6. runde i oktober, med Brasil som hjemmelag, mens returkampen spilles i september 2021.

Det er ingen gruppeinndeling i den søramerikanske kvalifiseringen. Hvert av de ti lagene møter alle de andre hjemme og borte, og etter 18 runder vil de fire beste være klare for VM-sluttspillet i Qatar i 2022. Laget som ender på femteplass får en ny sjanse i omspill mot et lag fra et annet kontinent.

