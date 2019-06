Mykjåland om kvinnelandslagets prestasjon mot Sør-Korea: - Vil ikke holde i åttedelsfinalen

TV 2-profilen ble ikke særlig betrygget tross norsk seier mot Sør-Korea i den siste gruppespillkampen.

REIMS (Nettavisen): For mens det norske kvinnelandslaget innkasserte de tre poengene, som tross alt er det eneste som teller, sto ikke prestasjonen i stil med antall plukket poeng.

To straffescoringer, én tidlig i førsteomgangen og den andre tidlig i annenomgangen, sørget for tre poeng, men de norske spillerne løp stort sett og jaget ballen ellers i kampen.

Martin Sjögrens spillere klarte aldri å finne ut av det høye sørkoreanske presset, og heller ikke med ball stemte det for et for dagen tamt norsk lag.

Bedre ble det ikke at Caroline Graham Hansen måtte forlate banen med et kraftig overtråkk i forbindelse med situasjonen som endte med den andre straffen.

Barcelona-spilleren er nå høyst tvilsom til lørdagens åttedelsfinale.

Der venter Australia, og TV 2s Lene Mykjåland mener laget må heve seg betraktelig om det skal bli plass i kvartfinalen.

Hun sier hun ble svært imponert etter de to første gruppespillkampene, men at hun ble vel så skuffet etter opptredenen mandag.

- Det de presterte mot Sør-Korea vil ikke holde i en åttedelsfinale, men for jentenes del er det viktigste å se tilbake på de to første kampene, og kanskje særlig Frankrike-kampen som var på ypperst internasjonalt nivå, sier hun til Nettavisen.

Australia knep annenplassen i gruppe C foran Brasil etter at Sam Kerr nærmest egenhendig sendte australierne foran på bedre målforskjell.

Hun scoret ikke færre enn fire mål i 4-1-seieren mot Jamaica, og blir en nøkkelspiller også mot Norge.

EKSPERT: Lene Mykjåland, med over 90 landskamper for Norge, er i mesterskapet som ekspert for TV 2. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Les også Caroline Graham Hansen kan rekke åttedelsfinalen i VM

Begynner å bli slitne



Den tidligere LSK Kvinner-spilleren fikk i sin periode på landslaget (2007-2016) 91 kamper med flagget på brystet.

Nå bivåner hun kvinnelandslaget fra tribunen i Frankrike for TV 2. Hun legger ikke skjul på at den norske prestasjonen mandag var skuffende.

- Om det var tenningsnivå eller at folk var slitne er litt vanskelig å si. Sør-Korea var et helt ulike lag enn hva de har møtt tidligere, forteller Mykjåland.

I intervjusonen etter kampen erkjente andre Graham Hansen at Norge tok tre poeng etter en svært dårlig dag på jobben.

- Det var tungt, og vi slet for hverandre, med hverandre og med oss selv, men det var viktig å vise at vi kan vinne på en forferdelig dag, sa hun og påpekte at de norske spillerne nå begynner å merke det harde VM-kjøret.

- Jeg tror bildene snakker for selv at folk var slitne. Heldigvis har en en dag ekstra på motstanderen vår før åttedelsfinalen, og jeg tar det med knusende ro for vi er godt trent, men vi har stilt med så å si det samme laget hele veien, og det fikk vi merke mot et bra sørkoreanske lag.

Graham Hansen stilte ikke på tirsdagens pressetreff, men kom hinkende på krykker ut i spillerbussen. Landslagslege Said Tutunchian opplyste at 24-åringen fortsatt har mulighet til å rekke lørdagens åttedelsfinale.

KRYKKER: Caroline Graham Hansen ankom spillerbussen på krykker etter skaden mot Sør-Korea. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Nettavisen Pluss: Quiz: Hvor mye kan du om fotballandslaget?

Nettavisen Pluss: Disse spillerne må du se opp for i VM

Nettavisen Pluss: Dette må du vite om det norske landslaget

Innvilget fri

Martin Sjögren så det samme som både spillere og tilskuere, og bevilget den norske troppen helt fri tirsdag.

Onsdag starter oppladningen til åttedelsfinalen mot Australia, men i utslagsrundene handler det vel så mye om rehabilitering mellom kampene.

- Disse dagene blir viktige for å bygge opp «freshness-nivået». Nå handler det om å hente seg inn, sier svensken og legger til at han i samråd med sitt støtteapparat har vært opptatt av at spillerne ikke skal bli kjørt for hardt.

- Vi har vært veldig nøye med ikke å gå på for hardt på trening og ikke ha alt for høy belastning. Det handler om å ha en tilpasning til hver enkelt spiller, forteller svensken.

Nå venter Australia på Allianz Riviera i Nice. Det norske laget har spilt på arenaen én gang tidligere, og da endte det med tap 1-2 mot vertsnasjon Frankrike.

Nå venter en ny stornasjon klokken 21.00. Kampen sendes på NRK, men kan også følges i vårt livesenter.