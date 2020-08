Myndighetene tar grep på grunn av smitten i landet. Nå forteller Klopp hvorfor han og Liverpool ikke vil reise hjem

Liverpool-sjefen mener det er viktig at laget hans fullfører treningsleiren til tross for korona-advarslene.

Østerrike ble ved midnatt ett av fire nye land som norske myndigheter nå fraråder norske borgere å reise til på grunn av koronasmitte.

Liverpool befinner seg for øyeblikket på treningsleir i nettopp Østerrike og Storbritannia har i likhet med Norge innført karanteneplikt for reisende som kommer på reise derfra.

Les også: Se Stuttgart - Liverpool lørdag klokken 18.00 (+)

Premier League-klubben slipper imidlertid karantene som følge av en avtale Det engelske fotballforbundet (FA) har fått på plass med britiske myndigheter.

Likevel har smittesituasjonen blitt et tema for Liverpool de siste dagene - spesielt etter at det nylig ble meldt at en person i Liverpools reisefølge hadde fått påvist smitte.

Se video øverst i saken: Liverpool på treningsfeltet

Klopp vil bli

Liverpool-manager Jürgen Klopp har imidlertid ingen planer om å returnere til England før treningsoppholdet er gjennomført og lørdag spiller laget treningskamp mot Stuttgart klokken 18.00.

Nettavisen og Amedia har sikret seg rettighetene til Liverpools treningskamper mot Stuttgart og Red Bull Salzburg førstkommende lørdag og tirsdag. Få tilgang her!

SESONGOPPKJØRING: Jürgen Klopp og Liverpool er klare for sesongens første treningskamper. Foto: Shaun Botterill (AFP)

Til klubbens egen nettside forteller Klopp at uavhengig om de befinner seg i England eller i Østerrike så vil klubben gjøre alt de kan for at det skal være så trygt som mulig.

- Vi kunne ha blitt i England, men det ville ikke ha utgjort noen forskjell, sier Klopp.

Han mener det er svært viktig for laget hans å gjennomføre treningsleiren fordi de har såpass kort tid på å forberede seg til en ny sesong.

Les også: Se video fra innsiden av Liverpools treningsleir (+)

- Etter at vi kom hit så har vi trent to ganger for dagen, med unntak av to dager. Det gjør det veldig intenst. Vi kunne ha gjort det samme hjemme, men da måtte guttene ha kjørt hjem (fra trening), forteller Klopp.

Kampanje: Få 10 uker med Nettavisen Pluss +Alt for 10 kr

- Fokuserer på fotballen

Den erfarne manageren mener de lykkes med å få til et langt mer effektivt treningsopplegg på en treningsleir.

- For oss er en treningsleir veldig viktig med tanke på å kunne fokusere maksimalt på forberedelsene. Vi trener mye, snakker sammen, spiser riktig og sover riktig. Det er derfor vi ønsker å gjøre dette, forklarer Klopp.

Les også: Nettavisen sender Liverpool-kamper i sommer

Derfor kommer Liverpool til å fullføre oppholdet som planlagt i Østerrike - til tross for den økende smitten i landet.

- Det er helt klart en vanskelig situasjon i verden for øyeblikket, sier tyskeren.

Han mener at Østerrike, sammen med Tyskland, hadde de mest lovende smittetallene da de booket turen. Klubben hadde egentlig planlagt en tur til Frankrike, men droppet dette på grunn av økende smitte.

- Nå er vi her på dette trygge stedet. Vi er i vår egen boble, sier Klopp som presiserer at de ikke setter noen i fare.

Liverpool befinner seg i et område like ved Salzburg.

Ser frem til treningskamper

Klopp og hans Liverpool møter lørdag Stuttgart til treningskamp i Østerrike, før de skal spille mot RB Salzburg tirsdag neste uke. Liverpool-manageren er glad for at de får muligheten til å spille treningskampene.

- Vi planla denne treningsleiren ganske sent, så vi er veldig fornøyde med at vi fant motstandere av dette kaliberet, sier Klopp.

Tyskeren gleder seg til å se spillerne i aksjon og forteller at laget har sett bra ut på trening den siste uken.

- Motstanderne våre er gode, så det kommer til å bli vanskelig. Man spiller alltid disse kampene etter harde treninger, så guttene må kjempe og grave dypt, men jeg tror de vil gjøre det, forteller Klopp.

Nettavisen Pluss: Her får du tilgang