Myndighetene tar korona-grep: Premier League-lagenes europacupdrøm i fare

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har fortsatt ambisjoner om å fullføre europacupene denne sesongen, men for Premier League-klubbene kan det vise seg å bli problematisk å forlate landet.

Fredag ble det kjent at britiske myndigheter innfører to ukers karantene for reisende som kommer til Storbritannia fra utlandet.

Tiltaket trer i kraft fra 8. juni og kan bli et stort problem for fotballklubber som eventuelt må reise til utlandet for å spille kamper.

Selv om ingenting er bestemt, så skal UEFA ha planer om å fullføre både Europa League og Champions League denne sommeren.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Problematiske karanteneregler



Det kan imidlertid vise seg å bli vanskelig for de britiske klubbene å delta ettersom de foreløpig ikke har fått noe fritak fra karantenereglene som blir innført neste måned.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Wolverhampton og Glasgow Rangers er alle fortsatt med i europacupene.

Det betyr at myndighetenes koronatiltak vil føre til at alle bortelag som kommer for å spille kamp i Storbritannia må gjennom en to ukers karantene. Samtidig må også de britiske lagene som spiller i utlandet i karantene når de returnerer til Storbritannia.

Daily Mail skriver at myndighetene ikke skal ha noe ønske om å gi mange fritak i forbindelse med karantenereglene.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

Premier League-start i juni?



Det gjenstår dermed å se hva slags konsekvenser dette vil få for europacupfotballen.

For øyeblikket virker fokuset til Premier League-klubbene å være knyttet til oppstarten av den ligaen igjen.

Richard Masters, administrerende direktør for Premier League, tror ligaen er tilbake i juni og gleder seg over at de fleste lagene nå er tilbake i trening.

- Vi har tatt første steg. Det er flott for alle, inkludert tilhengerne, å registrere at spillerne er tilbake på treningsfeltet. Vi er så sikre som vi kan være på at vi kommer i gang igjen med kamper i juni, sier han til BBC Sport.

En oppstart 12. juni har vært nevnt for Premier League, men Masters gjør det klart at det er litt for tidlig å si eksakt hvilken da i juni ligaen starter opp igjen.