Myrhol frykter karriereslutt etter ny skade: - Lyver hvis jeg sier jeg ikke har tenkt på det

Skulderskade og operasjon setter håndballspiller Bjarte Myrhol på sidelinjen. Frykt for videre karriere stopper ikke motivasjonen for å komme tilbake på banen.

Bjarte Myrhol har i flere år slitt med både alvorlig sykdom og skader. Denne sesongen er ikke noe annerledes for 38-åringen som spiller for danske Skjern håndball og kaptein på det norske herrelandslaget.

Myrhol har slitt med en vond skulder på høyre side siden sesongstart, melder dansk TV2. De første bildene viste ingen tegn til skade, og den rutinerte linjespilleren fortsatte å spille kamper der han måtte avslutte med venstrearmen på grunn av sterke smerter.

Ytterligere undersøkelser viste senere at en operasjon var nødvendig for Skjernspilleren.

- Det har vært mange skadeavbrekk nå. Det blir vanskeligere for hver gang, og det krever sitt å være ute med skade, sier Myrhol til danske TV2.

På spørsmål om Myrhol har fryktet for karrieren videre, svarer han dette:

- Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke har tenkt på det.

38-åringen forteller at mye av motivasjonen til å gjennomføre rehabiliteringen ligger i at det kommer et VM i 2021 og forhåpentligvis et OL til sommeren.

- Å sitte på en sykkel i treningsrommet mens de andre spiller håndball er likevel ikke særlig gøy.

Les også: Sagosen gjorde comeback fra skade i Kiel-seier

STORE SMERTER: Myrhol måtte skyte med venstrearmen i de første kampene på grunn av smerter i høyre skulder. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud (NTB)

Savnes på banen til tross for god erstatter

Til tross for Myrhols skade har den danske klubben fått en god start på sesongen, der de siste fire kampene har resultert i seier og en fjerdeplass på tabellen i den danske eliteserien.

På strekposisjonen har 22-år gamle Jonas Tidemand gjort sitt beste for å erstatte Myrhol, som tidligere er kåret som verdens beste strekspiller.

TV2 Sports håndballekspert Bent Nygaard er imponert over 22-åringens prestasjoner, men uttrykker også at laget nok savner Myrhol på banen.

Det er fortsatt uvisst hvor lenge Myrhol er ute med skade, men det ser ikke ut som han er tilbake på banen før årsskifte.

- Jeg gjør kun de kjedelige øvelsene nå, og jeg får ikke brukt skulderen til stort, men jeg er optimist og satser på at jeg er klar tidligere enn andre tror, sier Bjarte Myrhol.