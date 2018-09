Myrhol skjøt Skjern til mesterligaseier

Bjarte Myrhol scoret åtte mål på ni avslutninger og Eivind Tangen fire på fire da Skjern slo Motor Zaporozje 37-33 i mesterligaen håndball søndag.

Myrhol var mestscorende spiller da Skjern tok sin annen seier på like mange kamper i den nye mesterligasesongen. Laget har trøblet i hjemlig serie i høst, men hever seg på den internasjonale arena.

– Det er to vidt forskjellige turneringer, og den danske sesongen er slik skrudd sammen at det er i april og mai det er viktig å prestere. Vi kan godt bomme det meste av sesongen uten at det får alvorlige konsekvenser. I mesterligaen må vi være «på» fra start, sa Skjern-trener Ole Nørgaard.

Skjern har fått en kjempestart med borteseier mot Celje og søndagens overbevisende hjemmetriumf. Neste oppgave er bortekamp Nantes, som sist sesong tok seg helt til finale.

– På papiret har vi ingen sjanse. Nantes er i en kategori vi normalt ikke kan sammenligne oss med, og det er et av lagene som helt sikkert går videre, sa Nørgaard.

Nantes tapte imidlertid 28-30 for Szeged i Ungarn søndag og er uten poeng så langt. Espen Lie Hansen tegnet seg ikke på scoringslista for Nantes.

Sander Sagosen scoret seks mål da Paris Saint-Germain i samme gruppe slo Celje 33-21 søndag. Bare Mikkel Hansen (7) scoret flere. Også PSG har innledet med to seirer.

Den norske landslagsstjernen lyktes med seks av ni avslutningsforsøk.

I den andre mesterligagruppen har Vardar Skopje og Brest startet best med to seirer hver.

I gruppe A og B går vinnerne til kvartfinale og de fem neste i hver gruppe til åttedelsfinale. Elverum deltar i mesterligaens nivå 2, der de to beste i hver gruppe går til utslagskamper om plass i åttedelsfinale.

(©NTB)

