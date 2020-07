Myrhol tilbake etter koronasmitte: – Deilig å få en bekreftelse

Bjarte Myrhol imponerte da han tirsdag var tilbake på trening for den danske klubben Skjern for første gang siden han ble smittet av koronaviruset i mars.

I en løpetest over tre kilometer noterte han seg for tiden 10 minutter og 29 sekunder, bedre enn samtlige lagkamerater. Det gikk ikke upåaktet hen på klubbens twitterkonto.

– Voldsomt imponerende!, skrev de.

Myrhol selv tar det hele med fatning.

– Nja, en løpetest for håndballspillere og en løpetest for løpere er to forskjellige ting. Jeg vet ikke om den er så himla god, sier Myrhol til TV 2.

– Men det som var deilig var å få en bekreftelse på at man har klart å både gå opp i vekt, trent godt med styrke, samtidig som man er i bra løpeform. Det er vel egentlig det aller viktigste, for det er en vanskelig balansegang det der, sier han.

Myrhol var selv ute med koronasymptomer i tre og en halv uke i midten av mars.

– Jeg ble aldri testet, men alle rundt meg ble syke og testet positivt på korona. Så at jeg hadde det, er det ingen tvil om, forklarer Myrhol.

Skjern starter den nye sesongen i september. De lå som nummer fem i den danske toppligaen da sesongen ble avbrutt i mars.

