N'Golo Kanté nekter å trene på grunn av koronafrykt: - Han er ikke i stand til å lyve om noe slikt

Nå får Chelsea-stjernen støtte fra lagkamerat.

Det vakte oppsikt da det kom frem at Kanté ikke ønsker å returnere til treningsfeltet på grunn av frykt knyttet til koronaviruset.

Franskmannen var tilbake på treningsfeltet én dag forrige uke, men har gått tilbake til å trene på hjemmebane. Han har ifølge BBC klubbens støtte i den beslutningen fra klubbens ledelse.

29-åringen skapte bekymring blant sine lagkamerater da han besvimte etter en trening i 2018, og samme år døde Kantés bror av hjerteinfarkt.

Britiske helsemyndigheter har også konkludert med at fargede menn og kvinner har dobbelt så stor risiko for å dø av koronaviruset som hvite i England og Wales.

Nå får Kanté full støtte fra sin lagkamerat Willy Caballero.

- Det er veldig forståelig. Han testet negativt for Covid-19, men hadde det ikke bra under karantene og fikk symptomer som ga ham frykt for å være smittet. Vi respekterer ham og kommer til å vente til han føler seg komfortabel med å komme tilbake, sier Caballero ifølge Daily Mail.

- Ikke i stand til å lyve om noe slikt

Han forteller at Chelsea-spillerne hadde et Zoom-møte med manager Frank Lampard, og da tok N'Golo Kanté ordet og fortalte at det ikke føltes trygt for ham å komme tilbake til treningsfeltet med tanke på hvordan han hadde følt seg de siste ukene.

- Vi vet at han er en person som elsker trening og løping, og han er ikke i stand til å lyve om noe slikt. Vi støtter og respekterer ham, sier Caballero.

Ifølge Daily Mail har Kanté testet negativt for korona, men frykten er der likevel.

- N'Golo er en veldig ydmyk og hardtarbeidende person som alltid smiler. Han må ha sine grunner for å rekke opp hånden og si det han gjorde, mener keeperen.

Ifølge BBC vet ikke Chelsea-ledelsen når midtbanestjernen kan komme til å gjenoppta treninger med lagkameratene. Klubben skal imidlertid være innstilt på å gi ham den tiden han trenger. Dermed kan det tenkes at Kanté ikke spiller flere kamper denne sesongen, selv om Premier League-sesongen skulle bli gjenopptatt.

FØR KORONA: Chelseas Willy Caballero og en smilende N'Golo Kante på klubbens treningsfelt Cobham. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Støtte fra Henderson

Kanté er ikke alene i sin frykt for koronasmitte. Watford-kaptein Troy Deeney har gjort det klart at han ikke er rede til å gjenoppta trening. Han er bekymret for å smitte sin 5-årige sønn, som har en luftveislidelse.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson gikk fredag ut med støtte til Kanté, Troy Deeney og andre spillere som ikke er komfortable med å trene i dagens situasjon.

– Den som ikke føler seg trygg eller komfortabel bør verken tvinges eller presses til å gå på trening, sier Henderson til Sky Sports.

Føler seg trygg

– Jeg respekterer fullt ut de som ikke føler seg komfortable med å trene ennå, men jeg håper samtidig at de respekterer meg og de andre som har valgt å gjenoppta treningen.

Liverpool-kapteinen er tilbake i trening med serielederen og føler at smitteverntiltakene er tilstrekkelige.

– Jeg føler meg trygg på treningsanlegget, ellers ville jeg ikke vært her. Det samme gjelder lagkameratene, men om noen av dem følte seg utrygge så ville jeg støtte dem fullt ut og stå opp for deres rett til å holde seg borte inntil de føler det er riktig å komme tilbake.

