Nå blir det fluorforbud i alle norske skirenn

Styret i Norges Skiforbund (NSF) har vedtatt at fluorforbudet utvides til å gjelde alle klasser og konkurranser.

Vedtaket ble fattet på styremøtet i juni.

Det betyr at det i kommende sesong vil være forbudt å benytte fluorprodukter under skiene i samtlige klasser i alle grener i alle renn på terminlisten til Norges Skiforbund.

Norges Skiforbund skriver på nett at de kommer tilbake til endelig regelverk så snart reglementet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) er på plass. De ulike grenkomiteene skal starte arbeidet med å se på hvordan forbudet skal følges opp.

– Mange av Norges Skiforbund sine terminfestede renn er allerede FIS-renn. Fluorforbudet som FIS har innført for kommende sesong, vil også gjelde de øvrige konkurranser i Norge. Det er en selvfølge at forbud mot fluor, som har vist seg skadelig både for helsen og miljøet, skal gjelde for alle konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Han legger til at arbeidsgruppen i FIS som han er en del av, arbeider med å utvikle protokoller for rensing av eksiterende utstyr, både ski og børster, slik at dette kan brukes også kommende vinter. Disse manualene vil bli tilgjengeliggjort så snart de foreligger, og metodene er godt kvalitetssikret, heter det fra skiforbundet.

Fra før er det kjent at FIS innfører fluorforbud i alle FIS-renn til vinteren. I Norge var det et lignende forbud i alle klasser opp til 16 år allerede fra forrige sesong.

Det er dette forbudet som nå utvides til å gjelde samtlige renn og samtlige klasser.

