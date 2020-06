Nå blir det spillerbørs og full dekning av Toppserien: NTB inngår samarbeid med OBOS

- Denne nyheten er helt fantastisk, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

3. juli sparkes Toppserien i gang. Denne sesongen blir dekningen av norsk kvinnefotballs øverste divisjon bredere enn noen gang.

NTB, som blant annet leverer stoff til Nettavisen og store deler av Medie-Norge, oppretter nå rundens lag og årets spiller i Toppserien i samarbeid med OBOS.

– Denne nyheten er helt fantastisk. Vi skal ikke mange år tilbake før det var nærmest umulig å finne noe som helst informasjon om kampene i Toppserien. Dette blir et stort løft for ligaen vår med tanke på økt synlighet, grundigere dekning og anerkjennelse av Toppserien som produkt. Det er en ny bekreftelse på at våre kamper, lag og spillere er noe publikum er interessert i. Nå blir produktet løftet frem på en ny måte, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Alle kampene i Toppserien sendes også direkte på Nettavisen og sportsportalen Direktesport.no.

I tillegg til kåringene vil det denne sesongen også bli satt spillerbørs i samtlige kamper som vil danne grunnlaget for rundens lag, samt prisene på slutten av sesongen.

- I 2020-sesongen dekker NTB alle Toppserien-kampene med reporter som blogger fra kampen direkte. Denne reporteren skal også sette en børs på spillerne etter kampslutt. Det vil si at alle spillerne som er på banen i mer enn 60 minutter vil få en børskarakter etter hver serierunde. Denne børsen danner grunnlaget for hvilke spillere som blir tatt ut på Rundens lag og til slutt på Årets lag når sesongen er over, heter det i pressemeldingen.

– Siden 2018 har OBOS samarbeidet med NTB om å kåre Årets spiller og Rundens Lag i OBOS-ligaen. At OBOS nå utvider sitt samarbeid med NTB til også å gjelde Toppserien, der OBOS har vært generalsponsor siden 2018, ser man som et naturlig steg videre i satsingen man gjør på norsk klubbfotball, sier Eddie Thomas i OBOS.