Nå casher Lorentzen snart ut for OL-suksessen 

OL-mester Håvard Lorentzen har startet sesongoppkjøringen og merker gevinsten av gullet fra Pyeongchang: Mulige sponsorer tar kontakt. Det er nytt for ham.

Sprinteren fra Bergen skal om kort tid i møter med mulige private samarbeidspartnere. – Jeg har aldri før blitt kontaktet slik. Det gjør det hele litt lettere at man ikke må selge seg inn. Man blir nok ikke rik av å gå på skøyter, men jeg kan kanskje tjene noen kroner og ikke avslutte karrieren i minus, sier Lorentzen til NTB.

Han sprintet til OL-tittel på 500 meter og var svært nær gull også på 1000-meteren.

Nå ligger han i sesongens første samling i Oslo. Der har han gjort unna de første testene for våren.

Første issamling skjer i Calgary (Canada). Det blir trolig i perioden 1.- til 22. juli, men Lorentzen håper at oppholdet blir forlenget og med start i midten av juni.

Så er det to uker med sommeris i Vikingskipet i august før det blir is i Stavanger i september.

– En innendørsarena i Norge med is fra sommeren til sesongslutt, hadde vært noe og ville gjort det langt enklere for oss, sier Lorentzen.

– Er livet som OL-mester annerledes enn før Sør-Korea-suksessen?

– Noe er det. Det blir litt mer oppmerksomhet, og det er en del som henvender seg direkte for at jeg skal sende hilsener på sosiale medier. De skjer et par ganger i uka, sier Lorentzen.

Han klager ikke over at folk vil ha en liten bit av ham. Lorentzen er fotballelsker. Han likte ikke at Barcelona rotet seg vekk mot Roma i mesterligaens kvartfinale, men kan glede seg over at Brann leder Eliteserien.

– Kanskje de kan holde unna for Rosenborg, sier han.

