Skisesongen har ikke mer enn begynt før to av verdens beste elitejenter er ute på grunn av helseårsaker. Det er helt sykt. Forbundene bærer et stort ansvar. Nå får det være nok!

I helgen som var stod jeg på Birkebeinerstadion i Lillehammer og så nye maktdemonstrasjoner fra Therese Johaug.

Jeg syntes synd på konkurrentene som ikke hadde nubbsjans til å henge med i Johaug tempo enten det var skiathlon eller stafett.

Jeg lurer på hva de tenker innerst inne.

Hvordan skal de noensinne kunne matche det lille kondisjonsfenomenet fra Dalsbygda som har utviklet teknikk og styrke, og som aldri er syk eller viser noen svakhetstegn?

Uten å vite svaret er jeg sikker på at de fleste av Johaugs konkurrenter gjør akkurat det som står i deres makt for å kunne stå der som vinner.

Det gjelder også Ingvild Flugstad Østberg eller Frida Karlsson. De nøyer seg ikke med å spille andrefiolin. De er fødte vinnerskaller og hater å tape.

Eliteidretten går ut på å vinne. Og Johaug-listen ligger skyhøyt.

Men å vinne og bli best må ikke skje til enhver pris. Helsen må komme først.

Nå har både Norges skiforbund og Sveriges skifobund tatt ansvar etter ulike helsekontroller.

Østberg og Karlsson må hente seg inn, bygge energi og nå de ulike verdiene som kreves for å kunne stille til start.

Forbundene har vært åpne og informert i stedet for å forsøke å sope problemene under teppet.

Både Østberg og Karlsson har selv ønsket å gå ut med informasjon om deres status, men ikke om de direkte årsakene til at det er blitt som det er blitt.

Jeg har full forståelse for at de ikke vil dele sine private sykejournaler med omverdenen.

Derimot har jeg vanskelig for å forstå at helseteamene i Sverige og Norge har latt det gå så langt som de har gjort.

Med de regelmessige kontrollene og det støtteapparatet som står bak verdens to beste landslag, bør det aldri kunne skje at to toppløpere går over grensen.

Det kan ikke ha kommet som lyn fra klar himmel at Østberg og Karlsson har balansert på en knivsegg.

Hva har helseteamene gjort for at det ikke skulle gå for langt?

Jeg antar det har vært brist i oppfølgingen her.

Når legen drar i håndbremsen, da har det gått for langt.

Dessverre.

Leger og ernæringsfolk følger de aktives helse nøye, men åpenbart ikke nøye nok siden vi sitter her med to tilfeller på tre uker.

At de ikke oppfyller helsekravene er ikke det samme som at de plutselig blir rammet av en skade eller ulykke. Det skjer noe med kroppen over tid når vi ender med energibrist og overbelastet helhet for individene.

Slik kan det ikke få fortsette.

Ikke for elitejentene.

Ikke for langrennssporten.

Ikke for noen.

Jakten på Johaug og det å bli best kan ikke gå på bekostning av helsen.

Det finnes et liv å leve også utenfor skisporet.

/Torbjörn Nordvall