Nå går ryktene om hvorfor Russland egentlig trakk seg fra VM: - De burde skamme seg

Nederlandsk sprintstjerne kaller Russlands opptreden uverdig.

HAMAR (Nettavisen): Nyheten om at forhåndsfavoritt Pavel Kulizjnikov og resten av det russiske sprintlaget trekker seg fra resten av VM slo ned som en bombe fredag kveld.

I en pressemelding fra det russiske laget ble det opplyst at Kulizjnikov, som lå på tredjeplass etter dag én, følte seg uvel.

Påstått bonuskonflikt

På Hamar svirrer imidlertid nå ryktene om at de russiske sprinterne trakk seg på grunn av en konflikt med eget forbund om bonusutbetalinger.

Etter å ha avsluttet VM på sjuendeplass gir den nederlanske sprinteren Kjeld Nuis nå russerne det glatte lag.

- Russerne burde skamme seg. Det er skandaløst at han har meldt seg syk. Jeg var selv svært flau over min første forestilling fredag og hadde foretrukket å reise hjem. Men skal man gi opp i stedet for å begynne på den andre dagen? Hvis det ikke gikk slik du ønsket, kjemper du videre. Dette er et VM, sier Nuis til NOS.

Nederlenderen er klar på at han aldri ville trukket seg i en lignende situasjon.

- Tror du at jeg ville rapportert meg syk til Jac Orie (Nederlands trener) hvis jeg lå an til pallen? Da hadde jeg fått et nådestøt. Det er veldig synd for sporten og denne turneringen. Det er uverdig for toppidretten, og det er ikke første gangen russerne har gjort noe slikt, sier Nuis.

KLAR TALE: Kjeld Nuis er ikke nådig i sin omtale av det russiske laget, med Pavel Kulizjnikov i spissen. Foto: Rick Bowmer (AP)

Flygind Larsen: - Synd for konkurransen

TV 3s skøyteekspert Mikael Flygind Larsen mener det først og fremst er synd for VM at russeren trakk seg.

- Det er mange som tenker mye om dette, men jeg har kun forholdt meg til pressemeldingen som kom fra det russiske laget. Det er synd for konkurransens del, sier Flygind Larsen til Nettavisen.

- Hvor vanlig er det å trekke seg etter én av to dager i et VM?

- Det er uvanlig, men det skjer selvfølgelig når det er sykdom involvert. Vi fikk jo et nytt eksempel med Sven Kramer, så det kan skje. Kulizjnikov var jo favoritt til å vinne, selv om han ikke ledet.

- Man kan si mye og spekulere mye, men jeg gidder ikke gå den veien akkurat nå. Det går selvfølgelig rykter om ditt og datt, men det er pressemeldingen vi forholder oss til. Man kjenner historien, så kan man begynne å tenke og legge sammen to og to, sier Flygind Larsen kryptisk.

I Kulizjnikovs fravær tok japaneren Tatsuya Shinhama sprintgullet foran Laurent Dubreuil fra Canada og Cha Min-kyu fra Sør-Korea.

Håvard Lorentzen måtte nøye seg med en femteplass i sammendraget.

Søndag er det allround-konkurransen som skal avgjøres i Vikingskipet, der Sverre Lunde Pedersen ligger på en foreløpig andreplass bak nederlenderen Patrick Roest.